Sens: „Saison-Vorbereitung verläuft perfekt!“

Die ÖRV-Athleten haben seit Jahresbeginn mehrere Wochen am Lago di Sabaudia, rund 90 Kilometer südöstlich von Rom, in Vorbereitung auf die bevorstehende Olympia-Saison verbracht. Bereits kommendem Samstag schlägt Österreichs Ruder-Elite seine Zelte in Völkermarkt auf. Nur noch etwas mehr als ein Monat bleibt, ehe für drei rot-weiß-rote Boote die „Europäische Olympische Qualifikationsregatta“ in Varese auf dem Programm steht.

„Wir hatten zuletzt ein sechswöchiges Trainingslager in Sabaudia, das wirklich sehr gut verlaufen ist, auch wenn es nicht immer ganz einfach war, das strikte Corona-Konzept aufrecht zu erhalten. Es ist uns aber gelungen, da alle super mitgezogen haben. Wir fanden ideale Bedingungen vor, die Organisation war perfekt, das Trainerteam, alle Betreuer sind super eingespielt. Das überträgt sich natürlich auch auf die Athleten. Es wurde in sehr großem Umfang gerudert, die Teams haben sich aber auch schon der Wettkampfgeschwindigkeit angenähert. Was wir gesehen haben, ist vielversprechend“, zeigt sich ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden.

Eigentlich war auch das bevorstehende Trainingslager in Italien geplant, allerdings musste aufgrund der aktuellen Corona-Lage umdisponiert werden. „Ab Samstag sind wir in Völkermarkt, alle freuen sich schon darauf“, berichtet Sens. „Dort sind die Rahmenbedingungen für uns perfekt, allerdings müssen wir hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Die Witterung ist zu dieser Jahreszeit natürlich der Unsicherheitsfaktor. Das ist im März in Süditalien anders.“



Als einzige ÖRV-Athletin hat Magdalena Lobnig ihr Olympia-Ticket bereits in der Tasche. Die Qualifikationsregatta für Tokio in Varese (5. bis 7. April) nehmen die LG-Doppelzweier Louisa Altenhuber/Valentina Cavallar und Julian Schöberl/Paul Sieber in Angriff. Im Männer-Einer kämpft Lukas Reim um das Ticket.

Unmittelbar im Anschluss gehen in Varese die Europameisterschaft in Szene. Die finale Olympia-Qualifikation für den Männer Vierer (Rudolph Querfeld, Gabriel Hohensasser, Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld) und Doppelvierer (Jörg Auerbach, Armin Auerbach, Thomas Lehner, Julian Brabec) findet im Mai (16.- 18.) in Luzern statt.

Wichtigste Termine 2021 – (Stand 26. Februar 2021)

5.-7. April – Europäische Olympische und Paralympische Qualifikation (Varese / Italien)

9.-11. April – FISA Europameisterschaft (Varese / Italien)

16.-18. Mai – Finale Olympische Qualifikation (Luzern / Schweiz)

3. Juli-8. August – Olympische Spiele (Tokio / Japan)

