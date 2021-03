30K (Dirty Thirty) Ergo Challenge mit 2. Weltrekorden abgeschlossen

Die sechste Auflage der 30K Ergo Challenge auch „Dirty Thirty Challenge“ genannt, ist trotz dem langanhaltenden hartem LockDown gut über die Runden gegangen. Schon in Runde 1 standen 199 Teilnehmer zu Buche und in jeder Runde wurden es mehr. Letztendlich schafften 421 (177 female / 244 male) Sportbegeisterte aus 36 Vereinen und 7 Nationen stolze 9.074.417 Meter. Die meisten Teilnehmer mussten aufgrund des anhaltenden Lock Downs die Ergometer ins Freie bringen, um ein Ergebnis anschreiben zu können. Glücklich wer einen Ruderergometer sein Eigen nennt. Da der Zugang zu den Ergometern stark eingeschränkt war, wurde auf kurzem Wege entschieden, dass auch andere Typen von Ruderergometern zugelassen sind. Niemand sollte, trotz LockDown und Sportstättenverbot, von der Teilnahme ausgeschlossen sein. Diese Ergebnisse sind in Blau und Kursiv gehalten.

STATISTIK:

Das 26K/30K Ziel wurde von 52 Frauen und 66 Männer erreicht.

Gleich 181 Athleten*Innen brachten 4, 5 oder 6 Ergebnisse ein.

Unsere jüngsten Teilnehmer waren die Bürder Pfaffeneder-Kmem Nikolas mit 3 Jahren und Michael mit 5 Jahren. Die Klasse Masters F wurde von PAPINSKY Hubert mit 90 Jahren als ältester Teilnehmer gewonnen.

80 Teilnehmer*Innen waren unter 19 Jahre und stellten somit gesamt ein Fünftel alle Ergomanen.

Alle zusammen produzierten wir eine Strommenge von 109.107 KW in einer Zeit von 653,5 Stunden. Erstaunlich, dass die durchschnittliche Wattzahl am Ergometer somit 167 Watt betrug.

EINZELWERTUNG:

Bei den Einzelergebnissen war Raimund Haberl mit einem Weltrekord in Runde 5 schon stark unterwegs. Jedoch konnte Raimund seinen Weltrekord in Runde 6 noch einmal verbessen. Lisa Hirtenlehner mit 7721 Meter vom RV Steyr und Mattjis Holler von LIA Wien mit 8885 Meter erreichten das beste Einzelergebnis. Lisa Hirtenlehner schaffte mit 30.737 Meter ebenfalls Platz 1 in der 30K Gesamtwerteung so wie Ivan Mihaljevic vom Croation Academic Rowing Club Mladost mit 34.112 Meter. In allen Klassenwertungen wurden top Ergebnisse geliefert.

TEAM WERTUNG:

Mit der Teilnahme von 36 Teams war die Challenge wieder ein toller Erfolg. LIA Wien stellte in der ersten Runde schon klar, dass nur ein Sieg in Frage kam. Dahinter reihten sich aber einige Vereine mit ähnlichen Teilnehmerzahlen und Meterleistungen ein. Der Ruderclub Graz etablierte sich auf Platz 2, erst unter Druck von Ellida Wien, dann vom RV Prien am Chiemsee und zuletzt vom stark aufkommenden Team Bundespolizei. Mit einer Top Schlussrunde, Verdoppelung der Teilnehmer und Meter, sicherte sich aber der RC Graz klar Rang 2. Der RC Graz ist somit erst der fünfte Verein der in Geschichte der Challenge die 1 Million Meter Marke erreichte.

Platz: LIA Wien 2.704.662 Meter Platz: RC Graz 1.039.464 Meter Platz: Bundespolizei 805.615 Meter

Am Ende „Danke“ an die Teilnehmer*Innen welche sich ganz dem Motto der Challenge hingaben:

PAIN IS TEMPORARY – GLORY LASTS FOREVER

Alle Daten und Infos können unter http://ergo-challenge.ister.at abgerufen werden.

Christian Schramm

Rennsportwart LRV ISTER

Challenge Admin