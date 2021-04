Cavallar/Altenhuber in Varese auf Olympia-Quali-Platz

Drei ÖRV-Boote – die Leichtgewichts-Doppelzweier und der Männer-Einer – kämpften Donnerstagvormittag in Varese um das Olympia-Ticket. Alle rot-weiß-roten Athleten zogen bei der europäischen Quotenregatta zunächst souverän ins A-Finale ein. Einen Platz in den Qualifikations-Rängen erruderten Valentina Cavallar und Louisa Altenhuber mit Platz drei – offiziell kann der Quotenplatz erst in den nächsten Wochen bestätigt werden.

„Nach jetzigem Stand haben die beiden die Qualifikation geschafft. Wir müssen allerdings auf die offizielle Bestätigung warten. Daher ist die Freude jetzt noch verhalten, aber eigentlich sollte nichts mehr schiefgehen“, berichtet ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. Die Sommerspiele gehen von 23. Juli bis 8. August in Tokio in Szene. Mit Magdalena Lobnig ist bereits eine ÖRV-Athletin fix in Japans Hauptstadt dabei.

Die jungen ÖRV-Athletinnen kamen hinter den Russinnen Anastasia Lebedeva/Maria Botalova und dem griechischen Duo Zoi Fitsiou/Evangelia Anastasiadou über die Ziellinie. „Wir können wirklich sehr stolz auf uns sein. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr hart gearbeitet und am Punkt unser bestes Rennen abgeliefert“, freute sich Louisa Altenhuber.

Der leichte ÖRV-Doppelzweier der Männer, Paul Sieber und Julian Schöberl, wurde Vierter. Lukas Reim zog in der Früh als Dritter seines Semifinallaufs ins Einer-A-Finale ein, indem der 23-Jährige zwei Stunden später den starken fünften Platz belegte. „Lukas ist eine tolle Regatta gefahren. Heute war der Abstand zwischen den Rennen für einen jungen Athleten mit verhältnismäßig wenigen Trainingsjahren doch sehr kurz, aber er war dennoch ganz knapp dran“, zeigte sich Sens zufrieden – wie auch mit dem LG-Männern: „Das Feld war extrem stark, die beiden haben sehr ambitioniert losgelegt und waren auch lange auf Kurs. Ich bin auf alle unsere Athleten sehr stolz, sie haben sich hier wirklich toll präsentiert. Ein Dankeschön aber natürlich auch dem gesamten Betreuerstab, der einen hervorragenden Job macht.“

Schon am Freitag beginnt in Varese die Europameisterschaft. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben. Mit Magdalena Lobnig im Einer sowie Jörg Auerbach, Armin Auerbach, Thomas Lehner und Julian Brabec im Doppelvierer bzw. Lukas Kreitmeier, Philipp Kellner, Severin Erlmoser und Sebastian Kabas im Leichtgewichts-Doppelvierer gehen drei ÖRV-Boote an den Start. Sens: „Hoffentlich läuft es für uns hier weiter so gut!“

Europäische Olympia-Qualifikation Varese (ITA), 5. – 8. April 2021

Ergebnisse M1x (Einer)

Vorlauf: 1. Stefanos Ntouskos (GRE) 6:52.84 Min.; 3. Lukas Reim (AUT) 6:59.68 Min. –> weiter im Semifinale A/B

Semifinale A/B: 1. Stefanos Ntouskos (GRE) 7:06.89 Min.; 3. Lukas Reim (AUT) 7:13.53 Min. –> weiter im Finale A

Finale A: 1. Stefanos Ntouskos (GRE) 6:52.22 Min., 2. Alexander Vyazovkin (RUS) 6:54.62 Min., 3. Bendeguz Petervari-Molnar (HUN) 7:01.17 Min., 4. Aleksandar Filipovic (SRB) 7:02.22 Min., 5. Lukas Reim (AUT) 7:09.03 Min.

Ergebnisse LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Vorlauf: 1. Pedro Fraga/Afonso Costa (POR) 6:30,39 Min., 2. Paul Sieber/Julian Schöberl (AUT) 6:33,11 Min –> weiter im Finale A

Finale A: 1. Igor Khmara/Stanislav Kovalov (UKR) 6:23.70 Min., 2. Pedro Fraga/Afonso Costa (POR) 6:24.97 Min., 3. Kirill Blinovskikh/Maksim Telitcyn (RUS) 6:27.16 Min., 4. Paul Sieber/Julian Schöberl (AUT) 6:33.47 Min.

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Vorlauf: 1. Zoi Fitsiou/Evangelia Anastasiadou (GRE) 7:08,43 Min.; 3. Valentina Cavallar/Louisa Altenhuber (AUT) 7:15,58 Min. –> weiter im Finale A

Finale A: 1. Anastasia Lebedeva/Maria Botalova (RUS) 7:04.59 Min., 2. Zoi Fitsiou/Evangelia Anastasiadou (GRE) 7:11.14 Min., 3. Valentina Cavallar/Louisa Altenhuber 7:14.63 Min. (AUT)

