Weltcup-Auftakt mit vier ÖRV-Booten

Von Freitag bis Sonntag trifft sich die internationale Ruder-Elite in Zagreb, um sich beim ersten Weltcup der Olympia-Saison zu messen. Der ÖRV ist mit vier Booten vertreten.

Neben Magdalena Lobnig und Lukas Reim im Einer gehen auch Lara Tiefenthaler im Leichtgewichts-Einer und Paul Sieber/Julian Schöberl im Leichtgewichts-Doppelzweier an den Start. Der Männer-Doppelvierer musste krankheitsbedingt abgemeldet werden, dass der Männer Vierer aus gesundheitlichen Gründen in Zagreb nicht dabei sein würde, stand schon länger fest.

Bei der Europameisterschaft in Varese vor knapp drei Wochen musste Magdalena Lobnig gesundheitlich angeschlagen auf einen Semifinal-Antritt verzichten – schon im Hinblick auf die Olympischen Spiele wollte man kein Risiko eingehen. „Für Magdalena geht es nun in Zagreb in erster Linie darum, Rennkilometer zu sammeln. Sie ist nach den gesundheitlichen Problemen noch nicht wieder in Topform“, berichtet ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Eine sehr gute Entwicklung nimmt Lukas Reim. „Er ist bei der European Olympic Qualification Regatta in Varese klasse Rennen gefahren“, erläutert Sens, der sich daher vom 23-Jährigen wie auch vom LG-Doppelzweier Paul Sieber/Julian Schöberl in Zagreb wieder gute Leistungen erwartet. Lara Tiefenthaler soll beim ersten Saison-Weltcup Erfahrung sammeln. Sens: „Sie arbeitet gut und erfolgreich mit ihrem Trainer Stefan Bierbaum, hat viel Potential. Daher möchten wir ihr in Zagreb die Möglichkeiten geben, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren.“

In der Olympia-Saison stehen drei Weltcups auf dem Programm: nach Zagreb folgen die Weltcups in Luzern/SUI (21. bis 23. Mai) und in Sabaudia/ITA (4. bis 6. Juni). In Luzern geht es außerdem zwischen 15. und 17. Mai beim Finale der Olympia-Qualifikation um die letzten Tickets für Tokio. Lobnig und der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Valentina Cavallar und Louisa Altenhuber sind für die Olympischen Spiele bereits qualifiziert.

Weltcup Zagreb (CRO), 30. April – 2. Mai 2021

W1x (Einer)

Magdalena Lobnig (VST/Kärnten)

LW1x (Einer)

Lara Tiefentaler (STA/Wien)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Julian Schöberl (OTT/OÖ)/Paul Sieber (STA/Wien)

M1x (Einer)

Lukas Reim (MÖV/Salzburg)

Links:

Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com

Offizielle Website Weltcup Zagreb https://www.zagrebrowing.com/