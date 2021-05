Knappes Rennen ums Olympia-Ticket

Drei ÖRV-Boote haben bei der finalen olympischen Quotenregatta in Luzern am Rotsee um ihre letzte Chance auf ein Olympia-Ticket gekämpft. Der Männer Vierer schrammte im Finale um nur zwei Plätze an der Qualifikation vorbei. Julian Schöberl und Paul Sieber (Leichtgewichts-Doppelzweier) verpassten mit Platz vier im Semifinale das Weiterkommen, Lukas Reim im Einer mit Platz sechs.

Zwei Plätze bzw. 4,7 Sekunden fehlten dem Männer Vierer mit Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld im Finale zum Olympia-Ticket. Im Semifinale belegte die ÖRV-Crew noch den zweiten Platz und hatte im Finale die Chance auf die Qualifikation für Olympia. Ins Ziel kam die ÖRV-Crew im Finale auf Rang vier, zwei Plätze hinter dem angestrebten Quotenplatz. „Die vier Jungs haben eine ehrenvolle Regatta abgeliefert. Ich möchte ihnen trotz der Enttäuschung Mut aussprechen, wie sie mit dem Verletzungspech der letzten Wochen umgegangen sind, wie sie den Glauben an sich nicht verloren haben und wie sie mit den akuten gesundheitlichen Problemen im Team umgegangen sind war unglaublich,“ sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. „Hier ist eine große Mannschaft am Wachsen.“ Das Verletzungspech der letzten zwei Monate, das sich durch die Mannschaft gezogen hat, hat die ÖRV-Athleten nie aufgeben lassen. Sens: „Man sieht dann einfach den Trainingsausfall an gemeinsamen Rennkilometern. Im dritten Rennen lässt man dann einfach Federn. Sie haben aber Klasse gekämpft. Dass das Finale wetterbedingt auf heute verlegt werden musste und zwischen Semifinale und Finale nur 90 Minuten lagen, war für uns natürlich auch nicht ideal. Das soll sich jetzt nicht nach einer Entschuldigung anhören, sondern als Kompliment für die Mannschaft, für ihre Leistung. Jetzt geht es darum den Schock zu verarbeiten und nach vorne zu blicken“

Julian Schöberl und Paul Sieber schieden in der hart umkämpften Bootsklasse des Leichtgewichts-Doppelzweiers im Semifinale aus. Mit Rang vier verpassten sie um eine Platzierung die Qualifikation fürs entscheidende Finale. „Sie sind heute ein gutes Rennen gefahren, aber am Ende hat es nicht gereicht. Das dritte Rennen innerhalb von 24 Stunden hat ihren Tribut gezollt“, erläutert Sens.

Einer-Ruderer Lukas Reim verpasste mit Rang sechs im Semifinale das Weiterkommen und schied im Rennen um die Olympia-Qualifikation aus. „Es war klar, dass es für Lukas schwer wird. Jetzt wird es darum gehen die Pläne für den nächsten Olympiazyklus festzulegen“, sagt Sens.

Finale Olympische Quotenregatta Luzern (SUI), 15./16. Mai 2021

Ergebnis Finale

M4- (Vierer ohne): 1. Südafrika (Lawrence Brittain/ Kyle Schoonbee/ John Smith/ Paulo Sandro Torrente) 6:06,11 Min.; 4. Österreich (Christoph Seifriedsberger/ Ferdinand Querfeld/ Gabriel Hohensasser /Rudolph Querfeld) 6:12,51 Min.

Ergebnisse Semifinali

M1x (Einer): 1. Natan Wegrzycki-Szymczyk (POL) 7:04,02 Min., 6. Lukas Reim (AUT) 7:31,33 Min.

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): 1. Patrick Keane/Maxwell Lattimer (CAN) 6.40,17 Min., 4. Julian Schöberl /Paul Sieber (AUT) 6:49,79 Min.

M4- (Vierer ohne): 1. Südafrika (Lawrence Brittain/ Kyle Schoonbee/ John Smith/ Paulo Sandro Torrente) 6:10,41 Min.; 2. Österreich (Christoph Seifriedsberger/ Ferdinand Querfeld/ Gabriel Hohensasser /Rudolph Querfeld) 6:11,56 Min. – weiter im Finale

Weitere Termine 2021 (Stand: 16. Mai)

21. – 23. Mai: Weltcup II (Luzern / Schweiz)

04. – 06. Juni: Weltcup III (Sabaudia / Italien)

23. Juli – 8. August: Olympische Regatta (Tokio / Japan)

