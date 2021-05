Lobnig mit Selbstvertrauen im Gepäck nach Luzern

Von 21. bis 23. Mai trifft sich die Ruder-Elite beim zweiten Weltcup der Saison am Rotsee in Luzern. Auch für Einer-Ruderin Magdalena Lobnig ist Luzern eine wichtige Station in Richtung Olympische Spiele.

Mit Selbstvertrauen vom Sieg beim letzten Weltcup in Zagreb im Gepäck fährt Magdalena Lobnig in die Schweiz. „In Zagreb konnte ich gut Selbstvertrauen tanken. Ich habe gesehen, dass das was ich tue, wie ich Rennen gestalte, schon sehr gut passt. Seit Zagreb hatte ich eine gute Vorbereitung, ich habe viel und gut trainiert. Den Weltcup in Zagreb bin ich noch voll aus dem Training gefahren. Die Form wird immer besser“, sagt die 30-Jährige.

Für den Damen Einer in Luzern sind insgesamt sind 18 Boote gemeldet. „Luzern wird sicher spannend, es ist, außer Emma Twigg aus Neuseeland und Carling Zeeman aus Kanada wegen Corona, das volle Feld da. Es werden garantiert enge Rennen,“ sagt Lobnig, die heuer beim Weltcup in Luzern die einzige ÖRV-Athletin sein wird.

Die Vorfreude auf diese hochkarätig besetzte Regatta ist auf jeden Fall groß: „Ich freue mich auf Luzern, ich möchte einfach gute Rennen fahren in Hinblick auf die Olympischen Spiele.“ Die Vorläufe im Damen Einer stehen am Freitag ab 10:50 Uhr am Zeitplan.

