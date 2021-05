Weltcup Luzern: Lobnig auf Rang vier

Magdalena Lobnig schrammte beim Weltcup in Luzern mit Platz vier im Finale knapp am Podest vorbei, zeigte in Luzern eine durchwegs starke Leistung. Für die Olympia-Teilnehmerin im Damen Einer war es die letzte Regatta vor den Olympischen Spielen in Tokio.

Die ÖRV-Athletin zeigte im Finale ein starkes Rennen, mit der schnellsten Zeit auf den letzten 500 Metern legte Lobnig einen starken Zielsprint hin und schrammte mit Platz vier nur knapp am Podest vorbei. „Ich bin echt happy mit diesem Rennen. Es ist zwar der undankbare vierte Platz geworden, eine Medaille wäre natürlich schön gewesen, aber ich bin ein sehr gutes Rennen gefahren,“ sagt Lobnig. „Ich habe mich von Rennen zu Rennen gesteigert und bin absolut happy.“

Mit 2,8 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Hanna Prakhatsen aus Russland und 0,8 Sekunden auf die Drittplatzierte Sanita Puspure aus Irland ist auch der Abstand zur Weltspitze geschrumpft. „So nah waren wir noch nie dran. Magdalena ist mutig gestartet und ist mit der scheinbar unbezwingbaren Russin mitgegangen. Das war richtig Klasse und so ein Mut wird auch einmal belohnt,“ sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. „Jetzt wissen wir konkret wo wir stehen und können in die letzte Olympia-Vorbereitung gehen. An dieser Stelle möchte ich auch noch ein Kompliment an Magdalena und ihren Trainer Kurt Traer aussprechen, die wirklich gut gearbeitet haben. Wir sind absolut dran an der Weltspitze.“

Nach einer Woche mit alternativem Training stehen noch zwei Trainingslager in der Vorbereitung auf das Saisonhighlight am Programm. Zunächst geht es nach Deutschland in ein für Lobnig unbekanntes Trainingsrevier. „Es geht darum ein Ruderrevier zu erkunden, das sie noch nicht kennt, das war auch ihr erklärter Wunsch“, erzählt Sens. Zum Abschluss der Olympia-Vorbereitung wird dann noch ein Trainingslager am Weissensee in Kärnten absolviert. „Wir gehen ruhigen Gewissens und voller Freude in die Trainingslager, ich freue mich auf die kommenden Aufgaben,“ sagt Lobnig.

Weltcup II Luzern (SUI), 21.-23. Mai 2021

Ergebnis Finale

W1x (Einer): 1. Hanna Prakhatsen (RUS) 7:28,07 Min.; 2. Kara Hohler (USA) 7:29,57 Min., 3. Sanita Puspure (IRL) 7:30,02 Min.; 4. Magdalena Lobnig (AUT) 7:30,86 Min. – Rang vier

Weitere Termine

Weltcup III – Sabaudia (ITA) – 4. – 6. Juni 2021

Olympische Spiele – Tokio (JPN) – 23. Juli – 8. August 2021

Ruder-WM – Shanghai (CHN) – 17. – 24. Oktober 2021

