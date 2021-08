Junioren-WM geht in die Endphase

Für zwei der drei ÖRV-Boote standen heute bei Junioren-Weltmeisterschaft in Plovdiv (Bulgarien) die C-Finali am Programm. Emma Gutsjahr und Laura Swoboda haben am vorletzten Renntag das Semifinale A/B bestritten.

Nach Rang sechs im Semifinale des Doppelzweiers stehen die jungen ÖRV-Athletinnen Emma Gutsjahr und Laura Swoboda im B-Finale der Junioren-WM. „Sie haben versucht die Chance zu nutzen, die sich in einem Semifinale bietet. Das ist nicht aufgegangen, was nicht tragisch ist. Morgen geht es dann darum das eine oder andere Boot zu schlagen. Die Kanadierinnen sind nicht unangreifbar, das hat sich heute gezeigt, morgen geht es dann darum es durchzuziehen“, sagt ÖRV-Jugend-Nationaltrainer Christoph Engl. Das B-Finale steht um 9:10 Uhr (MEZ) am Programm.

Aurelia Elliott (Einer) und Daniel Wagner /Teodor-Tan Nguyen-Tien (Zweier) bestritten bereits heute ihre Rennen um die WM-Endplatzierung. Der Zweier mit Daniel Wagner und Teodor-Tan Nguyen-Tien belegte im C-Finale Rang drei und musste sich nur den Crews aus Russland und China geschlagen geben – Endplatzierung 15. Aurelia Elliott schob auf Rang fünf über die Ziellinie und beendet die Junioren-WM auf Rang 17. „Prinzipiell haben beide Boote ein gutes Rennen gebracht und sind ein mutiges Rennen gefahren, sie konnten sich gut positionieren. Der Zweier ist von der Zeit sein bestes Rennen gefahren, jetzt geht es darum im Hinblick auf die Junioren-EM darauf aufzubauen. Und auch Aurelia ist den ersten Tausender gut und mutig rausgefahren“, sagt Engl.

Morgen, Sonntag, bestreitet noch der Juniorinnen-Doppelzweier sein letztes Rennen bei dieser WM. Die Junioren-EM, das nächste Saison-Highlight, steht für 9./10. Oktober in München (Deutschland) im Rennkalender.

Junioren-Weltmeisterschaft Plovdiv/BUL, 11. bis 15. August

Ergebnisse

Semifinale A/B

JW2x: 1. Holly Davis/Rache Bradley (IRL) 7:12,17 Min.; 6. Emma Gutsjahr/Laura Swoboda (AUT) 7:31,72 Min.; weiter im B-Finale

C-Finali

JW1x: 1. Clara Maria Cort Hornnaess (DEN) 08:04,62 Min.; 5. Aurelia Elliott (AUT) 8:11,71 Min. – Endrang 17

JM2-: 1. Ilia Beknazarov/Ivan Nosenkov (RUS) 6:55,22 Min.; 3. Daniel Wagner /Teodor-Tan Nguyen-Tien (AUT) 6:58,93 Min. – Endrang 15

