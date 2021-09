Banner WIKING Linz-Frauenachter ist Ligachampion der Deutschen Ruder-Bundesliga

Ein Traum ging gestern in Münster beim Finaltag der Deutschen Ruder-Bundesliga für den Banner WIKING Linz-Frauenachter (Kader: Ann-Karolin Krause, Katja Brabec, Rosa Hultsch, Eva Pernkopf, Tabea Zagorski, Louisa Altenhuber, Sarah Reimann, Luisa Schade, Mira Moch, Klara Hultsch, Mira Steinbeck, Marie Steinbeck, Steuermann/-frau: Brian Lindner, Theresa Danninger) in Erfüllung. Mit dem Tagessieg sicherten sich die Ruderinnen auch den Sieg in der Gesamtwertung – Ligachampion 2021 der stärksten Sprintliga der Welt.

Am gesamten Renntag lief alles nach Plan. Beim Timetrial zunächst auf Platz zwei gefahren, hinter den starken Konkurrentinnen aus Berlin und vor den Mitfavoritinnen aus Krefeld. In der Gruppenphase dann ungeschlagen. Motivation für den finalen Showdown.

Der war dann Dramatik kaum zu überbieten. Zunächst: Im Halbfinale mussten die Wikingerinnen gegen die Krefelderinnen antreten. Keine leichte Aufgabe, aber mit einem gewohnt starken Finish gelang sie – was nichts anderes hieß als: Finalplatz und damit der direkte Kampf um Gold und den Ligachampion gegen die bärenstarken Berlinerinnen vom HavelQueen-Achter.

„Die Freude war schon jetzt riesengroß“, so Boris Hultsch, Teamleiter und Vizepräsident Rennsport des RV Wiking, „es war schon so viel mehr, als wir uns vor einigen Wochen träumen ließen. Silber und Vize-Champion waren fix. Aber richtige Rennsportlerinnen wollen mehr.“

Gold war in Reichweite. Und das Finale sollte dann nicht nur die die Sportlerinnen, sondern Zuschauer, Kommentatoren vor Ort und die Fangemeinde vor dem Streaming atemlos machen und schwitzen lassen. Denn sah es nach 200 Metern ganz so aus, als würden die Berlinerinnen diesmal nichts anbrennen lassen, kämpften sich die Damen des Banner WIKING Linz-Achters auf den letzten 100 Metern unwiderstehlich an die Berlinerinnen heran. Erst die Auswertung der Zielkamera brachte Gewissheit: Sieg mit einem Zehntel Vorsprung – Gold und Ligachampion!

Boris Hultsch: “Das macht einem schon fast sprachlos. Dieser Erfolg ist phantastisch. Ich ziehe den Hut vor dieser Mannschaft. Gratulation! Wir haben geschafft, was wir bisher nicht zu denken gewagt haben. Danke an alle, die uns bei diesem Sommermärchen unterstützt haben. Allen voran: Sponsoren, Vorstand und Verein.“

Fotocredit: Ruder-Bundesliga