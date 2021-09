Österreichische Meisterschaften: Topleistungen bei perfekten Bedingungen

Von Freitag bis Sonntag finden am Ossiacher See die 94. Österreichischen Meisterschaften in allen Boots- und Altersklassen statt, durchgeführt werden sie vom Ruderverein Villach. Auch am zweiten Wettkampftag standen bei perfekten Bedingungen zahlreiche Medaillen-Entscheidungen mit ÖRV-Topathleten und vielen Nachwuchs-Hoffnungen auf dem Programm.



In Abwesenheit der verletzten Olympia-Medaillengewinnerin Magdalena Lobnig ruderte Lara Tiefenthaler (Ruderverein STAW) im Frauen-Einer zu Gold. Die frischgebackene U23-Europameisterin siegte vor Olympia-Teilnehmerin Valentina Cavallar (Ruderverein Friesen) und Tabea Minichmayr (Salzburger Ruderklub Möve).



Im Männer-Einer landeten ebenfalls ÖRV-Nationalteam-Athleten auf den Topplätzen. Julian Schöberl (WSV Ottensheim) sicherte sich vor Lukas Reim (Salzburger Ruderklub Möve) den Titel, Bronze ging an Sebastian Kabas (Ruderverein Friesen).



Einen Favoritensieg landete Peter Sebastian Gruber im Junioren-Einer. Der Athlet des Gmundner Ruderverein verwies Mathias Mair (Ruderverein Seewalchen) und Leon Lindorfer (WSV Ottensheim) auf die Plätze.

Souverän waren die Boote des Ersten Wiener Ruderclub LIA im Frauen-Doppelzweier-Finale. Louisa Altenhuber, mit Valentina Cavallar bei den Olympischen Spielen im LG-Doppelzweier am Start, fuhr mit Vereinskollegin Laura Arndorfer einen Start-Ziel-Sieg ein. Die beiden hatten sich bereits am Freitag Gold mit dem Doppelvierer geholt. Auf Rang zwei landeten ihre Vereinskolleginnen Caroline Haginger/Paula Horauer. Katharina Lobnig ruderte mit Annika Schildberger (Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868) auf den Bronze-Platz.



Als schnellster Männer-Doppelzweier stachen Lorenz Lindorfer und Jakob Stadler (WSV Ottensheim) heraus. Die beiden querten nur 57 Hundertstel vor Michal Karlovsky/Gabriel Hohensasser (Ruderverein Villach von 1881) die Ziellinie. Adrian Reininger und Bernhard Öllinger (Linzer Ruderverein Ister) komplettierten das Podium.



Im LG-Zweier-Bewerb der Männer fuhren die U23-EM- und -WM-Teilnehmer Luca Sauerbier/Bernd Gutschi (RV Villach) in einer sehr spannenden Entscheidung vor Konrad Hultsch/ Anton Sigl (RV Wiking Linz) den Titel ein. Im LG Männer-Doppelvierer ging Gold an den RV Wiking Linz (Mario Minichberger, Paul Ruttmann, Konrad Hultsch, Anton Sigl).

Den Schlusspunkt am Samstag setzte das Finale im Männer-Achter. Die Erster Wiener Ruderclub LIA-Athleten waren eine Klasse für sich: Johannes Elias Weberndorfer, Stefan-Alexander Kratzer, Teodor-Tan Nguyen-Tien, Daniel Wagner, Noe Plotitza, Bruno Bachmair, Rudolph Querfeld, Ferdinand Querfeld und Steuerfrau Carolin Arndorfer ließen die Boote des RV Wiking Linz und Wiener-Ruder-Club Pirat klar hinter sich.



ÖRV-Trainer Christoph Engl zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Meisterschaften sehr zufrieden: „Wir finden hier hervorragende Bedingungen vor. Das Wasser war heute mehr oder weniger glatt, vor allem die Bedingungen in den Finalrennen waren so gut wie perfekt. Alle Athletinnen und Athleten freuen sich über eine super Kulisse. Der Ruderverein Villach macht als Ausrichter einen sehr, sehr guten Job. Und das Wetter sollte eigentlich auch am Schlusstag noch optimal sein.“



HIER geht’s zum Livestream, zu allen Resultaten und den Startlisten