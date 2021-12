Trainertagung 13./14.11.2021

Nach 2 Jahren Unterbrechung fand am 13./14.11 im BSFZ Südstadt die diesjährige Trainertagung statt. Anders als in den Jahren zuvor, wollten die Verantwortlichen die Veranstaltung auf 2 Tage verteilen, weil es in unserem Kontext die einzige Möglichkeit ist, wo die Trainer:innen sich in Ruhe austauschen können. In der Summe nahmen mehr als 50 Trainer:innen an dieser Veranstaltung teil, kommend aus allen Bundesländern. Es muss und soll der Anspruch von uns allen sein, dass wir aus dieser Veranstaltung mehr als nur eine Pflichtzusammenkunft machen. Daran werden wir klar weiter arbeiten.

Robert Sens, seit 1.4.2020 unser neuer Nationaltrainer, war wesentlich mit unserem Sportdirektor für die Veranstaltung verantwortlich und man darf festhalten, dass die Tagung erfolgreich abgelaufen ist. Für Robert Sens stand im Mittelpunkt seiner Ausführung, das Präsentieren seiner Ansichten, Vorgehensweisen und Prinzipien für die kommende Olympiade und darüber hinaus. Dafür gab es natürlich keinen besseren Rahmen als die Trainertagung. Neben dem Nationaltrainer haben alle verantwortlichen angestellten Trainer:in ihre Erfahrungswerte aus der Vergangenheit plus den Aussichten für die nächste Olympiade präsentieren können. Neben Fabio Becker (Disziplintrainer Frauen/Männer leicht), Christoph Engl (Disziplintrainer Frauen schwer) konnte erstmalig unsere neue Junior:innen-Nationaltrainerin Anna Götz ihre Sicht auf den Aufgabenbereich präsentieren. Ebenso durften die anwesenden Trainer:innen den Ausführungen des Erfolgstrainers von Magdalena Lobnig Kurt Traer folgen, der seine Zahlen, Daten und Fakten rund um den Erfolg seiner Arbeit mit Magdalena darlegte.

Weiters gab es seitens der NADA einen Vortrag von Dr. Reif zu den bekannten Themen, die aber immer wieder thematisiert werden müssen, denn hier gehört regelmäßig zum Thema Anti-Doping nachgeschärft. Natürlich stellt die Trainertagung dafür eine sehr gute Möglichkeit dar.

Ebenso konnten die Teilnehmer:innen dem sehr interessanten Vortrag von Barbara Pirker folgen, die uns in den ausgesprochen wichtigen Bereich der Sporternährung mitnehmen hat können. Auch wenn viele meinen, viel darüber zu wissen, ist es immer wieder wichtig aus der Perspektive einer Expertin Fakten und Tipps für die Praxis zu hören. Barbara Pirker hat über die letzten Jahre von ihrem Standort aus, dem Olympiazentrum Kärnten, mit ihrer Kollegin aus dem Olympiazentrum Salzburg unser Nationalteam sehr erfolgreich im Bereich der Ernährung begleiten können und das nicht nur in unserer Sportart Rudern, sondern sehr breit gefächert auch in anderen Sportarten. Das bringt sehr viel Wissen und Praxis mit sich, wo wir sehr froh sein können solche Expertinnen bei uns zu wissen.

Ebenso gab es einen sehr wichtigen Impuls aus dem Vortrag von Andrea Engleder zum Thema „Training MACHT Beziehung – Gewaltschutz und der Einfluss der Trainer:innen-Athelt:innen-Beziehung auf die Leistung“. Wir hatten das Thema schon in einer der früheren Tagungen, aber in letzter Zeit ist dieses Thema immer mehr in den Vordergrund der Aufmerksamkeit gerückt worden und daher sind wir sehr froh hier aus dem Vortrag von Fr. Engleder eine neuerliche Wahrnehmungsunterstützung in die Hand bekommen zu haben. Weiters, und das sei hier klar kommuniziert, wird die Rudergemeinschaft, und in diesem Fall natürlich vom Vorstand des ÖRV ausgehend, mit Unterstützung von Andrea Engleder weitere Impulse und Unterstützung anbieten bzw. klare Ansprechstrukturen schaffen.

In der Summe ein gelungenes Wochenende mit der Trainertagung das aber nur der Auftakt für die nächsten Jahre dargestellt hat.

Verfasser des Berichts Walter Kabas