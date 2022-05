ÖRV mit drei Booten bei Junioren-EM

Am kommenden Wochenende gehen am Lago di Varese/Italien die „2022 European Rowing Under 19 Championships“ in Szene. Der ÖRV ist bei der Europameisterschaft mit drei Booten vertreten. Den Doppelzweier weiblich bilden Emma Gutsjahr und Greta Haider, den Burschen-Zweier Bernd Pfurtscheller und Nikolaus Strauss, im Vierer rudern Julian Wienert, Elias Hautsch, Teodor-Tan Tschaikner sowie Daniel Wagner.

„Die Zielsetzung ist eine Top-8-Platzierung“, erläutert U19-Nationaltrainerin Anna Götz. Die Konkurrenz sei je nach Bootsklasse unterschiedlich einzuschätzen. „Bei den Mädchen sind durchaus bekannte Boote am Start, beim Burschen-Zweier ist die Konkurrenz wohl am stärksten. Was den Vierer anbelangt, ist es schwierig, eine Einschätzung zu treffen. Hier erwarte ich Überraschungen. Unsere SportlerInnen konnten auf dieser Ebene teilweise schon Erfahrung sammeln, für andere ist es eine Premiere. Beim Vierer ist es tatsächlich so, dass der Vorlauf am Samstag, das erste internationale Rennen in dieser Konstellation sein wird“, so Götz weiter. In Varese werden in 13 Bootsklassen Medaillen vergeben, 29 Nationen sind am Start.

ÖRV-Boote bei 2022 European Rowing Under 19 Championships

JM 2-: Bernd Pfurtscheller (VIL/K)/Nikolaus Strauss (ALB/K)

JM 4-: Julian Wienert (LIA/W)/Elias Hautsch (LIA/W)/Teodor-Tan Tschaikner (LIA/W)/Daniel Wagner (LIA/W)

JW 2x: Emma Gutsjahr (PÖC/NÖ)/Greta Haider (WLI/OÖ)

Links

Website Junioren-EM FISA