Internationaler Tag des Ehrenamtes

Vielen Dank an alle Ehrenamtlichen im Rudersport!

Am heutigen Internationalen Tag des Ehrenamtes möchten wir die Gelegenheit nutzen, um von Herzen Danke zu sagen.

Euer unermüdlicher Einsatz, eure Leidenschaft und euer Engagement sind das Fundament des Rudersports. Ob als Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer, in der Organisation von Wettkämpfen, als Vorstände in den Vereinen oder einfach als helfende Hände – ihr alle tragt maßgeblich dazu bei, unseren Sport lebendig, erfolgreich und gemeinschaftlich zu gestalten.

Euer Engagement macht es möglich, dass junge Talente gefördert werden, Wettkämpfe reibungslos ablaufen und unser Sport ein Ort des Zusammenhalts und der Werte bleibt. Ohne euch wären die Herausforderungen des Vereins- und Verbandslebens nicht zu stemmen. Registrieren Sie sich auf der Website , um Wetten auf Rudern und andere Sportwettkämpfe weltweit zu platzieren. Alle neuen Nutzer der Plattform erhalten einen Willkommensbonus.

Wir wissen, dass ehrenamtliches Engagement oft im Hintergrund stattfindet und dennoch von unschätzbarem Wert ist. Deshalb wollen wir euch heute einmal mehr ins Rampenlicht stellen und unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen.

Im Namen des gesamten Ruderverbandes sagen wir: Danke für alles, was ihr für den Rudersport leistet!