Nachruf Johanna Beyer

Leider müssen wir Euch die unendlich traurige Nachricht überbringen, dass unsere Athletin Johanna Beyer am 6. Dezember in Boston ihrem Krebsleiden erlegen ist.

Johanna wurde am 16.Oktober 1981 in Wien geboren und erkrankte mit 14 Jahren an einem bösartigen Knochen-Weichteiltumor, sodass ihr später ein Bein abgenommen werden musste und sie seither mit Krücken unterwegs war.

Johanna studierte erfolgreich in Hagenberg und Harvard/Boston im Bereich medizinische Informatik, wo sie auch nach Abschluss ihres Studiums forschte und lehrte. In Boston begann sie auch bei Community Rowing zu rudern.

Am 29.9.2015 wurde Johanna in den Wiener Ruderverein Donauhort aufgenommen. Im Frühjahr 2016 wurde sie im Rahmen der Para Rowing-Regatta in Gavirate als PR3-Athletin klassifiziert und startete bei ihrer ersten Regatta für Österreich.

Bereits 2017 konnte sie gemeinsam mit Rainer Putz (GMU) in Rotterdam den Vizeweltmeistertitel im PR3 Mixed 2x erzielen. Dies bedeutete die erste Para Rowing-Medaille für Österreich überhaupt.

Mit Rainer Putz wurde sie auch Vierte bei der WM in Sarasota und startete erfolgreich bei der „Head of the Charles“ Regatta in Boston.

Gemeinsam mit David Erkinger (DHO/PIR) gewann sie 2018 in Plovdiv und 2019 in Linz-Ottensheim zweimal die WM-Silbermedaille im PR3 Mixed 2x. Im Jahr 2018 gewannen die beiden auch den Weltcup in Linz-Ottensheim. Mehrmals gelang Johanna der erste Platz bei der „Head of the Charles“ Regatta in Boston.

Bezeichnend für Johanna war, dass sie sogar eigene Programme entwarf, um Training und Trainingspartner erfolgreich managen zu können.Für jede(n) Betreuer*in war es eine große Freude, Johanna im Team zu haben und trainieren zu dürfen.

Johanna hat das Para Rowing in Österreich maßgeblich vorangetrieben.

Für ihre Verdienste im Bereich des Sportes und Para-Rowings wurde Johanna Beyer am 20. Juni 2024 von Bundesminister Kogler das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen.

Johanna hat uns allen mit ihrer souveränen, freundlichen und furchtlosen Art imponiert. Sie hat ihr Schicksal mit großer Würde und scheinbarer Leichtigkeit gemeistert.

Liebe Johanna, wir sind sehr froh, einen so tollen Menschen wie Dich kennengelernt zu haben. Wir vermissen Dich unendlich!

Im Namen der gesamten österreichischen Rudergemeinschaft spreche ich Johannas Familie und ihrem Ehemann unser tief empfundenes Beileid aus.

Horst Nussbaumer

Präsident des österreichischen Ruderverbandes