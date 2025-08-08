Junioren-WM: Sieg für Hauser im Viertelfinale

Die U19-Weltmeisterschaft (6.-10. August 2025) in Trakai/Litauen verläuft für die ÖRV-Athletinnen und -Athleten weiter äußerst erfolgreich. Im Viertelfinal-Einsatz war heute – sehr erfolgreich – Maria Hauser im Juniorinnen-Einer. Morgen, Samstag, stehen die Semifinale um den Einzug ins Finale der Top-6 an.

Maria Hauser, Bronzemedaillen-Gewinnerin der Junioren-EM, überzeugt auch weiterhin bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Die ÖRV-Athletin konnte im Viertelfinale vor den Konkurrentinnen aus Norwegen und China einen klaren Sieg feiern. „Sie hat ihre Aufgabe souverän gelöst. Zielstellung war natürlich das Weiterkommen und dann wurde darauf abgezielt das Viertelfinale zu gewinnen. Vom Start ist sie nicht so gut weggekommen, das ist etwas was es für das Semifinale noch zu verbessern gibt, aber rudertechnisch sah das wirklich gut aus“, sagt ÖRV-U19-Nationaltrainerin Anna Götz. Im morgigen Semifinale (14:24 Uhr MEZ) trifft die Ruderin vom Ruderverein Wiking Linz nun auf die Konkurrentinnen aus Dänemark, Norwegen, Griechenland Lettland und China.

Morgen, Samstag, wird es bei der U19-Weltmeisterschaft für vier weitere ÖRV-Crews spannend. Um 12:25 (MEZ) Uhr bestreitet der Juniorinnen-Zweier mit Esther Schöberl und Clara Bernhardt das Semifinale um den Einzug ins A-Finale, ehe der Junioren-Zweier (Moritz Zenhäusern und Andreas Bertagnoli) sein Semifinale bestreitet (12:52 Uhr, MEZ). Der Juniorinnen-Vierer mit Franziska Stögerer, Franziska Schmid, Isabella Baumann, Ella Valentina Nader kämpft dann um 13:10 Uhr (MEZ) gegen die Crews aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Deutschland und Spanien um die Qualifikation fürs A-Finale. Den Abschluss macht schließlich der amtierenden Europameister im Junioren-Einer, um 14:42 Uhr (MEZ) kämpft Paul Schinnerl im Semifinale gegen die Konkurrenz aus Usbekistan, Großbritannien, Ungarn, den Niederlanden und Georgien ums A-Finale.

ÖRV-Mannschaften, Trakai (LTU)

U19-Weltmeisterschaft, 6.-10 August 2025

Viertelfinale

JW1x (Einer)

1. Maria Hauser (AUT) 8:28,06 Min.; 2. Fay Louise Lange (NOR) 8:32,40 Min., 3. Menghan Zhang (CHN) 8:32;54 Min. – weiter im Semifinale.

Links:

Offizielle Website der FISA http://www.worldrowing.com/

Offizielle Website der Junioren-WM

OK-Website www.RowingTrakai.com