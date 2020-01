Im Jahr 2020 stehen gleich zwei internationale Hochschulmeisterschaften für Ruderer*innen am Programm von EUSA (European University Sports Association) und FISU (Féderération Internationale du Sport Universitaire): EUSA-Games in Belgrad/SRB von 9. bis 26. Juli 2020 (Ruderbewerbe von 20. bis 25. Juli, Renntage 21. bis 24. Juli), und World University Championships Rowing (WUC) der FISU in Zagreb/CRO von 27. bis 29. August

Für eine aus zentralen Mitteln von UniSport Austria unterstützte Teilnahme an den EUSA-Games 2020 gelten folgende Voraussetzungen:

Studierende einer österreichischen Universität oder Fachhochschule, bzw. auch Absloventen, deren Abschluss nicht vor dem Studienjahr 2019/20 erfolgte, ungeachtet ihrer Nationalität. Mannschaften müssen aus Sportler*innen eines Universitätsstandortes (Wien, Linz, Klagenfurt, Salzburg, …) gebildet werden. Zum Standort Wien zählen die Standorte Wiener Neustadt (FH) und Krems (Donau-Universität bzw. FH). Startberechtigt sind Geburtsjahrgänge 1990 bis 2003 (17 bis 30 Jahre). Es dürfen auch mehrere Mannschaften eines Standortes in der gleichen Bootsklasse starten. Das Leistungsniveau sollte in etwa den Qualifikationsnormen des Österreichischen Ruderverbandes für die U-23-WM entsprechen, und muss im Rahmen der vom Verband vorgesehenen Nominierungsregatten nachgewiesen werden. Für Mannschaften, welche diesen Kriterien entsprechen, werden die Kosten für Meldung und Aufenthalt von UniSport Austria übernommen. Sollte das Budget aufgrund der Mannschaftsgröße dafür ausreichen, werden für diese Mannschaften von UniSport Austria auch die Transport- bzw. Reisekosten übernommen.

Darüber hinaus steht es den einzelnen Universitätsstandorten/Universitäts-Sportinstituten frei, auf eigene Kosten (USI oder Eigenfinanzierung durch die Teilnehmer) auch Mannschaften ohne Erfüllung der sportlichen Qualifikationsnormen zur Teilnahme an den EUSA-Games anzumelden.

Bootsklassen: LW1x, W1x, W2-, LW2x, W2x, W4-, W4x, LW4x, W8+, LM1x, M1x, LM2x, M2x, LM2-, M2-, LM4-, M4-, LM4x, M4x, M8+

Meldefristen:

Jänner 2020 (erste Deadline) bzw. spätestens 10. Februar 2020 (zweite Deadline): verbindliche Teilnahmezusage der Universität (general entry)

10.April 2020: Nennung der Bootsklassen (quantitative entry)

10.Juni 2020: namentliche Nennung der Mannschaften (individual entry)

Abweichend von den EUSA-Regelungen gelten für die Teilnahme an den WUC der FISU folgende Regeln:

Studierende österreichischer Nationalität, unabhängig vom Studienort (z.B. in den USA oder GB Studierende österreichische Ruderer*innen), welche zwischen 1.1. 1995 und 31.12.2002 (18 bis 25 Jahre) geboren sind. In jeder Bootsklasse ist pro Nation nur eine Mannschaft startberechtigt. Das Leistungsniveau sollte einem A/B-Finalniveau bei U-23-Weltmeisterschaften entsprechen, und im Saisonverlauf nachgewiesen werden. Die gesamten Teilnahmekosten werden durch UniSport Austria getragen.

Bootsklassen: W1x, W2x, W2-, W4-, W8+, LW1x, LW2x, M1x, M2x, M2-, M4-, M8+, LM1x, LM2x, Mix4x

Die Kostenübernahmen (EUSA-Games) bzw. Nominierungen (WUC) entscheidet der Spartenverantwortliche von UniSport Austria für Rudern, auf Basis der nachgewiesenen Leistungen und nach Absprache mit der ÖRV Bereichsleitung U23/ Non-Olympic und den jeweiligen Mannschaftstrainern. Aufgrund der terminlichen Situation – vergleichbar mit 2016 – besteht mit Ausnahme der Olympiastarter*innen für die ÖRV-Kaderathleten die Möglichkeit, bei entsprechender Trainingsplanung durch die verantwortlichen Trainer, die EUSA-Games in die Vorbereitung auf die FISA-U23/Non-Olympics-Weltmeisterschaften einzubauen.

Ein Start bei den FISU-Weltmeisterschaften (unmittelbar nach der Teilnahme an den FISA-U-23/Non-Olympics Weltmeisterschaften in Bled/SLO) ist bei einer Nominierung zur U23 EM in Duisburg/ GER auszuschließen. Für Kader-Athleten, welche für die U23 EM, aber nicht für die U23 WM nominiert sind, kann die den FISU-Weltmeisterschaften in Zagreb als Vorbereitungswettkampf ebenso in Betracht gezogen werden.

Interesse an einer Teilnahme/Meldungen bzw. weitere Rückfragen bitte an Thomas Kornhoff per e-mail unter thomas@kornhoff.at bzw. telefonisch +43 676 9368090.

Thomas Kornhoff

Koordinator Hochschulrudern