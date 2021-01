Mit einem Trainingslager ins neue Jahr

Die ÖRV-Athleten starten mit einem Trainingslager in Sabaudia/Italien in die Olympia-Saison. Bereits am 2. Jänner erfolgte für die 30 ÖRV-Athleten die Anreise.

Die Ziele im Trainingslager sind unterschiedlich: Magdalena Lobnig macht sich für die Olympischen Spiele, die in diesem Jahr stattfinden sollen, fit. Lukas Reim und die Frauen und Männer Leichtgewichts-Doppelzweier bereiten sich intensiv für die Europäische Olympische Qualifikationsregatta in Varese vor. Die beiden olympischen Vierer der Männer werden hingegen an der finalen Olympischen Qualifikation im Mai in Luzern teilnehmen. Und junge Athleten aus dem Nachwuchs-Bereich ergänzen die ÖRV-Trainingsgruppe in Sabaudia.

„Wir sind alle gut angekommen und in dieser Region ist nun auch der Lockdown vorbei. Wir setzen einen hohen gesundheitlichen Standard, die Trainingsgruppen sind getrennt und werden regelmäßig getestet, es läuft alles sehr gut strukturiert ab“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Bis 20. Jänner läuft die erste intensive Trainingsvorbereitung in diesem Jahr, bis Mitte März werden zwei weitere Trainingslager in Sabaudia folgen. „Die Stimmung ist gut, alles sind sehr motiviert, wir haben eine gute Mischung an Athleten hier, die sich gegenseitig pushen“, sagt Sens. Die Olympia-Saison ist bereits in vollem Gang.

Wichtigste Termine 2021 – (Stand 10. Jänner 2021)

5.-7. April – Europäische Olympische und Paralympische Qualifikation (Varese / Italien)

9.-11. April – FISA Europameisterschaft (Varese / Italien)

16.-18. Mai – Finale Olympische Qualifikation (Luzern / Schweiz)

3. Juli-8. August – Olympische Spiele (Tokio / Japan)