Indoor-Meister 2021 interaktiv gekürt

Am Samstag fand zum 32. Mal die Österreichische Ruder-Indoor-Meisterschaft statt. Aufgrund der Pandemie und den geltenden Auflagen konnten die Bewerbe diesmal allerdings nicht auf herkömmliche Weise über die Bühne gehen. Die innovative Lösung war eine dezentrale und virtuelle Durchführung. Die Teilnehmer traten am Ergometer interaktiv gegeneinander an. Ergebnisse übermittelten sie in Video-Form an den ÖRV, der diese nach strengen Kriterien auswertete. So war eine maximale Fairness garantiert.

Im Leichtgewichts-Bewerb der Frauen sicherte sich zum bereits vierten Mal in Folge Louisa Altenhuber (Erster Wiener Ruderclub LIA) in 7:15,6 Minuten souverän den Titel. Silber ging an Clara Berger (Ruder-Union Melk / 7:36,6) vor Eva-Maria Unger (Erster Wiener Ruderclub LIA / 7:39,9). In der offenen Gewichtsklasse wurden bei den Frauen diesmal keine Medaillen vergeben.



Bei den schweren Männern ruderte Michal Karlovsky (RV Villach) in 6:01,5 Minuten zu Gold. Paul Türke (Wiener Ruderklub Donau) benötigte für die 2.000 Meter am Concept2-Indoor Rower 4,6 Sekunden länger. Nur weitere zwei Zehntel zurück belegte Martin Animashaun (WienerRuderklub Donau) Rang drei. Im LGW-Bewerb kürte sich Julian Schöberl (WSV Ottensheim) mit einer Zeit von 6:17,5 Minuten zum neuen Meister. Die weiteren Medaillen holten Lukas Hömstein und Philipp Kellner (beide Wiener-Ruder-Club PIRAT) in 6:23,6 bzw. 6:31,5 Minuten.

Die weiteren Ergebnisse der 32. Indoor-Meisterschaft, die für alle Teilnehmer coronabedingt unter sehr speziellen Rahmenbedingungen in Szene ging, findet Sie hier.



32. Internationale Österreichische Ruder-Indoor Meisterschaft

LGW-Frauen

1. Louisa Altenhuber (1995) Erster Wiener Ruderclub LIA 7:15,6

2. Clara Berger (2002) Ruder-Union Melk 7:36,6

3. Eva-Maria Unger (1995) Erster Wiener Ruderclub LIA 7:39,9



LGW-Männer

1. Julian Schöberl (1996) WSV Ottensheim 6:17,5

2. Lukas Hömstein (1999) Wiener-Ruder-Club PIRAT 6:23,6

3. Philipp Kellner (1997) Wiener-Ruder-Club PIRAT 6:31,5



Männer

1. Michal Karlovsky (2001) Ruderverein Villach von 1881 6:01,5

2. Paul Türke (2002) Wiener Ruderklub Donau 6:06,1

3. Martin Animashaun (2000) WienerRuderklub Donau 6:06,3