Dirty Dozen Challenge – 3. Auflage

Unter den schlechten Vorzeichen der voranschreitenden Ausbreitung von COVID-19 begann vor 12 Wochen oder genau 83 Tagen die dritte Auflage der „Dirty Dozen Challenge“. Doch die Rudergemeinschaft reagierte auf eigene Weise, denn was haben Peter CHRISTENSEN aus Australien, die Brüder Cvitas aus Kroatien, Huja VITEZLAV aus Tschechien, Peeter RAKITIN aus Estland, Adam CREW aus England, Alban CHAUTARD aus Frankreich, die Familie LATRANYI aus Ungarn, Scarlett GELLESZUN aus Deutschland, Claudia CIACOMAZZI aus Italien, Vibren VISSER aus Holand, Rui SOUSA aus Portugal und Marianne RIEMER aus Österreich denn schon zu tun. Natürlich die Kette schmieren, die Monoschiene putzen, den Ergometer luftig platzieren und jede Woche aufs neue Loslegen.

Die Dirty Dozen Challengen endete mit einem neuen Teilnehmerrekord. Nicht weniger als 156 (46 weiblich/110 männlich) Teilnehmer*Innen stellten sich der Herausforderung und dies mit großem Erfolg. Am Ende der 12 Wochen konnten 54 Athleten*Innen mit Stolz berichten, an allen 12 Bewerben teilgenommen zu haben. Die Runde mit den meisten Teilnehmern war erwartungsgemäß die Ergo-Rose, als Ersatzbewerb für die abgesagte „Rose vom Wörthersee“.

Neu in dieser Saison war, dass es zwei doch unterschiedliche Wertungstabellen gab. Die ursprüngliche Wertung, das Ergebnis in Verhältnis zum bestehenden Weltrekord zu setzen, wurde beibehalten, benachteiligt jedoch Leichtgewichte und ältere Teilnehmer in der Gesamtwertung. Deshalb wurden nun alle Resultate auch in Verhältnis zum Weltrekord der entsprechenden Kategorie (Schüler bis Masters E und Leichtgewichte) gesetzt. Dieses neue Gesamtergebnis (Weight and Age adjusted) ist sogar geschlechterübergreifend vergleichbar, wie aus der Ergebnisliste ersichtlich ist.

Besonders motivierte Leistungen wurden von Heinrich GAUBE (Steiner RC) erbracht. In elf von zwölf Durchgängen erreichte er neuen Österreichischen Rekord in der Klasse Männer Masters D. Ihm gegenüber stand Scarlett GELLESZUN (RG Grünau) mit acht neuen Challenge Rekorden und einem Weltrekord über 2000 Meter der Masters Frauen A auf Slides. Dazu kamen aber noch SCHNEIDER Jürg (Pirat Wien), SCHÜTZELHOFER Markus (Wiking Spital), HORAUER Martin (Lia Wien), KREMINITZER-NOVAK Isabella und BRANDSTETTER Karin (RV Alemannia), KOSKA Willy (RV Albatros) oder PFALLER Bernhard (Team Law Enforcement) welche mehrfach Österreichische Rekorde aufstellten. Insgesamt blicken wir auf 67 neue Rekorde zurück.

Die Namen der Topplatzierten beider Wertungen waren gleich. In den folgenden Rängen kam es doch zu erheblichen Verschiebungen aufgrund des Alters und Gewichtes. Schön zu sehen, dass in einer Challenge dieser Art, sich Leichtgewichte mit Schwergewichten aller Klassen einen heißen Kampf um die Punkte lieferten.

Ergebnis Weight- Age adjusted!

Relation to the World record!