Fit und motiviert zur Olympia-Qualifikation

Drei ÖRV-Boote kämpfen ab Montag in Varese in Italien um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Die Europäische Olympia-Qualifikation (5.-7. April) ist für diese Athleten zugleich die erste internationale Regatta in dieser Olympia-Saison. Im Anschluss gehen in Varese die Europameisterschaften (9. – 11. April) in Szene.

Louisa Altenhuber und Valentina Cavallar sowie Julian Schöberl und Paul Sieber kämpfen bei der europäischen Quoten-Regatta im Leichtgewichts-Doppelzweier um das Olympia-Ticket. Lukas Reim hat im Einer die Chance sich für die olympische Regatta in Tokio von 23.-30. Juli zu qualifizieren.

„Alle fünf Athleten sind gesund, sie sind leistungsfähig und fit. Die Vorbereitung ist gut gelaufen“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens nach Trainingslagern in Sabaudia (ITA) und coronabedingt zuletzt in Völkermarkt in Kärnten. Die internationale Konkurrenz ums Olympia-Ticket ist in allen drei ÖRV-Bootsklassen stark. „Das Meldeergebnis ist hart, wie es sich für eine Olympia-Qualifikation gehört. Es wird sicher keine automatische Qualifikation geben, aber wir sind gut vorbereitet. Die Athleten gehen angriffslustig in die Qualifikation. Wir freuen uns auf den Wettkampf“, sagt Sens.

Ihre erste gemeinsame internationale Regatta bestreiten bei der Olympia-Qualifikation Louisa Altenhuber und Valentina Cavallar im Leichtgewichts-Doppelzweier. „Die beiden haben echt super zusammengefunden. Valentina als junge und Louisa als erfahrenere Athletin sind ein gutes Team, sie haben in den letzten Wochen sehr gute Leistungen gezeigt. Man muss natürlich sagen, bei einer Olympia-Qualifikation geht keine Nation an den Start, die nicht gut vorbereitet ist. Anderes zu denken wäre Naivität vor dem Gegner,“ sagt Sens.

Seine ersten Olympischen Spiele möchte auch Lukas Reim vom Ruderverein Möve Salzburg erleben. Die Konkurrenz ist aber auch im Männer Einer stark. „Ich fühle mich gut. Ich bin physisch stärker geworden und ich fühle mich auch stark. In den letzten Wochen ist es darum gegangen die zusätzliche Kraft ins Boote zu bringen. Das war noch einmal eine Aufgabe, aber wir sind am richtigen Weg,“ so der 23-Jährige. „Taktisch wird bei den Rennen nicht viel Spielraum bleiben, dafür bin ich in meinem ersten Jahr in der offenen Klasse noch nicht stark genug. Es wird sicher eine Aufgabe ins Finale zu kommen. Ich schaue von Rennen zu Rennen.“

Olympia-Erfahrung fährt im dritten ÖRV-Boot mit. 2016 war Paul Sieber bereits als Olympionike bei den Spielen in Rio dabei. Mit Julian Schöberl kämpft er nun um seine zweite Olympia-Teilnahme. Und gemeinsame internationale Erfahrung haben die beiden ÖRV-Ruderer im Leichtgewichts-Doppelzweier bereits, von der EM 2018.

Der Modus zur Qualifikation: Die Leichtgewichts-Doppelzweier benötigen für eine Qualifikation zumindest Platz zwei, Lukas Reim Platz drei. Für jede Nation steht nur ein Qualifikations-Platz zur Verfügung. Somit ist auch ein Lucky Loser-Ticket außerhalb der Quotenplätze möglich: Erzielt eine Nation zwei Quotenplätze, muss sie sich für einen Quotenplatz entscheiden und ein Nachrücken in die Quotenplätze ist möglich. Die ÖRV-interne Vergabe der Quotenplätze ist bei den jeweiligen Platzierungen intern abgestimmt und intern kommuniziert.

Im Anschluss gehen in Varese die Europameisterschaften (9. – 11. April) mit Magdalena Lobnig im Einer, dem Doppelvierer (Jörg Auerbach, Armin Auerbach, Thomas Lehner, Julian Brabec) und dem Leichtgewichts-Doppelvierer (Lukas Kreitmeier, Philipp Kellner, Severin Erlmoser, Sebastian Kabas) in Szene. Die finale Olympia-Qualifikation findet im Mai (16.- 18.) in Luzern statt.



Nominierungen Europäische Olympia-Qualifikation Varese (ITA), 5.-7. April 2021

M1x (Einer): Lukas Reim (MÖV)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): Julian Schöberl (OTT)/Paul Sieber (STA)

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): Louisa Altenhuber (LIA)/Valentina Cavallar (FRI)

Wichtigste Termine 2021 – (Stand 1. April 2021)

9.-11. April – FISA Europameisterschaft (Varese / Italien)

30. April – 2. Mai – Weltcup I (Zagreb / Kroatien)

16.-18. Mai – Finale Olympische Qualifikation (Luzern / Schweiz)

22. – 23. Mai – Weltcup II (Luzern / Schweiz)

3. Juli-8. August – Olympische Spiele (Tokio / Japan)

Links:

Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com