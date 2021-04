Crowdfunding – Christoph Seifriedsberger

Liebe Ruderkolleginnen und Ruderkollegen.

Es ist wieder mal an der Zeit gemeinsam zu helfen – Christoph Seifriedsberger braucht dringend unsere Unterstützung.

2019 hat sich Christoph dafür entschieden gemeinsam mit dem Männer Vierer am Traum von den Olympischen Spiele zu arbeiten. Dafür hat er sein Studium in Amerika pausiert. Die Verschiebung der Olympischen Spiele bedeuteten für ihn, ein weiteres Jahr Auszeit nehmen zu müssen. In Summe steht er nun vor einem finanziellen Mehraufwand von rund € 30.000 Euro, um seine Olympiakampagne inklusive Studienabschluss in Amerika erfolgreich beenden zu können.

In Form eines Crowdfunding helfen wir ihm jetzt gemeinsam, einen großen Teil dieses Betrages aufzustellen. So wird es möglich, dass er sein Studium in Amerika abschließen kann und mit jeder Menge Rückenwind in die Olympia-Qualifikation im Mai gehen kann.

Alle Infos und die Möglichkeit ihn zu unterstützen findet ihr hier: https://www.ibelieveinyou.at/ibiy-at/src/#!/projectdetail/6481/co-row-na

Hier der Link zum YouTube-Video

Alles Liebe,

Bernhard

Fotos @juliushi