Drei ÖRV-Boote kämpfen ums Olympia-Ticket

Drei ÖRV-Boote kämpfen ab Samstag in Luzern am traditionellen Rotsee um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Die internationale Quotenregatta (15.-17. Mai) ist zugleich die letzte Chance sich ein Olympia-Ticket zu sichern.

Dementsprechend stark besetzt ist die internationale Quotenregatta in der Schweiz. 400 Athleten aus 49 Nationen kämpfen um die letzten Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio – darunter auch sieben ÖRV-Athleten, die in drei Bootsklassen ihre Chance nützen wollen.

Der Männer Vierer mit Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld geht nach viel Verletzungspech in den letzten zwei Monaten ins Rennen. „Alle sind wieder gesund, die Vorbereitung war alles andere als perfekt, aber an dieser Stelle möchte ich ein großes Kompliment an das Team undDavid(Anm. Trainer David Thompson) machen, sie haben die Nerven nicht weggeschmissen und sind immer cool geblieben. Sie haben die wenige Trainingszeit als Mannschaft optimal genützt“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Julian Schöberl und Paul Sieber gehen im Leichtgewichts-Doppelzweier gegen 17 weitere Boote an ins Rennen ums Olympia-Ticket. „Sie zeigen eine aufsteigende Tendenz, beim Weltcup in Zagreb war auch eine deutliche taktische Steigerung zu sehen. Natürlich haben sie ein brutales Meldefeld, aber sie brauchen sich nicht zu verstecken“, sagt Sens.

Um seine erste Olympia-Teilnahme kämpft der 23-jährige Lukas Reim im Männer Einer. „Lukas ist in Varese eine sehr starke Quotenregatta gefahren. Er ist technisch gut, aber es wird eine wahnsinnig schwierige Aufgabe“, sagt Sens. Insgesamt 26 Athleten sind für die Bootsklasse des Männer Einer gemeldet und kämpfen um Platz eins und zwei – die für die Olympia-Tickets relevanten Plätze. Die Quotenplätze gehen in allen Bootsklassen der ÖRV-Athleten an den Erst- und Zweitplatzierten.

Die ÖRV-Athleten gehen kämpferisch in die Regatta. „Unsere Athleten wissen ganz genau, um was es geht. Natürlich besteht eine Drucksituation, es geht um Alles oder Nichts, keiner weiß waspassiert,aber das ist ja auch genau das was wir am Sport so lieben“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Sens.

Von 21. bis 23. Mai steht in Luzern dann der zweite Weltcup der Saison am Programm.

Nominierungen Olympische-Quotenregatta Luzern (SUI), 15.-17. Mai 2021

M1x (Einer): Lukas Reim (MÖV/S)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): Julian Schöberl (OTT/OÖ)/Paul Sieber (STA/W)

M4- (Vierer ohne): Christoph Seifriedsberger (LIA/W)/ Ferdinand Querfeld (LIA/W), Gabriel Hohensasser (VIL/K)/ Rudolph Querfeld (LIA/W)

