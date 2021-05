Alle ÖRV-Crews noch im Rennen ums Olympia-Tickets

Bei der Olympischen Quotenregatta in Luzern haben alle drei ÖRV-Crews noch die Chance auf das Olympia-Ticket. Lukas Reim (Einer) und Julian Schöberl/Paul Sieber (Leichtgewichts-Doppelzweier) schafften mit dem jeweils zweiten Platz im Zwischenlauf den Einzug ins Semifinale. Der Männer Vierer qualifizierte sich bereits am Vormittag direkt im Vorlauf für das Semifinale. Morgen, Sonntag, stehen wetterbedingt nicht nur die Semifinali auf dem Programm, sondern auch bereits die Finalläufe um die Olympia-Tickets.

Julian Schöberl und Paul Sieber schoben im Zwischenlauf auf Rang zwei über die Ziellinie und mussten sich nur der Crew aus Dänemark geschlagen geben. Das Semifinale von Schöberl/Sieber wird morgen um 9:45 Uhr ausgetragen. „Die Pflichtaufgabe ist erfüllt. Ich bin nicht super happy mit dem heutigen Tag, sie konnten an die vergangenen Leistungen im Weltcup nicht anschließen und das wird hier bestraft. Morgen warten auf unsere Boote extrem schwierige Aufgaben“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Eine solche schwierige Aufgabe wartet auch auf Lukas Reim in seinem Semifinale um 9:55 Uhr des Männer Einer. Nach Rang zwei im Zwischenlauf geht es auch für den 23-Jährigen, der erstmals eine Regatta am Rotsee bestreitet, um den Einzug ins A-Finale.

Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld schafften im Männer Vierer mit Platz zwei im Vorlauf bereits am Vormittag den direkten Einzug ins Semifinale (9:25 Uhr). „Ich bin nach wie vor begeistert, wie sie die Schwierigkeiten der letzten Zeit gemeistert haben, und dass sie hier ein konkurrenzfähiges Boot stellen. Wir werden sehen, was morgen noch drin ist,“ sagt Sens. „Die FISA hat die alle Rennen aufgrund der Wettervorhersage auf morgen verlegt. Das ist für uns nicht optimal, das muss man so sagen.“

Morgen Sonntag, geht es für die ÖRV-Crews zunächst um den Einzug in die A-Finali.

Im Kampf um die Olympia-Tickets zählt dann im A-Finale nur noch Rang eins und zwei, denn die Quotenplätze gehen in allen Bootsklassen der ÖRV-Athleten an den Erst- und Zweitplatzierten.

Zeitplan A-Finali – Sonntag, 16. Mai

M4- – 11:50 Uhr

M1x – 12:00 Uhr

LM2x – 12:20 Uhr

Finale Olympische Quotenregatta Luzern (SUI), 15./16. Mai 2021

Ergebnisse Zwischenläufe

M1x (Einer): 1. Kristian Vasilev (BUL) 7:02,81 Min., 2. Lukas Reim (AUT) 7:05,29 Min. – weiter im Semifinale A/B

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): 1. Oscar Petersen/Emil Espensen (DEN) 6.30,86 Min., 2. Julian Schöberl /Paul Sieber (AUT) 6:33,56 Min. – weiter im Semifinale A/B

Links: Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com