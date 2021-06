Erfolgreiches Regatta-Wochenende für ÖRV-Athleten in Bled 

Am diesem Rennwochenende (12./13. Juni) fand in Bled die Internationale Regatta statt – mit zahlreicher Beteiligung von rot-weiß-roten Crews und diese konnten tolle Erfolge feiern.

Die Bled Internationale Regatta war für viele Athleten und Trainer vor allem im U19 und U23-Bereich die erste Möglichkeit sich im internationaler Konkurrenz zu messen. Dementsprechend dicht waren die Bootsklassen in Bled in Slowenien besetzt. Auch der ÖRV nutzte die Gelegenheit und konnte wichtige Informationen im Mannschaftsbildungsprozess gewinnen. „Wir waren breit vertreten und konnten tolle Ergebnisse erzielen. Ich bin froh, dass wir so viele Athleten am Start hatten“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Am Start war an beiden Tagen auch ein Männer-Achter unter österreichischer Flagge und dieser konnte an beiden Tagen in unterschiedlicher Besetzung Siege feiern. Am Samstag setzten sich Harald Steininger, Fabian Gillhofer, Lorenz Lindorfer, Xaver Haider, Gabriel Stekl, Jakob Stadler, Benedikt Neppl, Martin Animashaun und Steuermann Brian Lindner durch. Am Sonntag war der österrischische Achter mit Vitus Haider, Fabian Gillhofer, Lorenz Lindorfer, David Suckert, Gabriel Stekl, Jakob Stadler, Benedikt Nepal, Martin Animashaun und Steuermann Brian Lindner erfolgreich. „Das Finale im Achter war bedingt durch die Doppelstarts für einige von den Jungs bereits das sechste Rennen. So ist die Leistung noch erfreulicher“, sagt Sens.

Ein Erfolg war die Internationale Regatta in Bled auch für Konrad Hultsch und Lukas Hömstein, sie waren im Leichtgewichts-Doppelzweier siegreich. Lara Tiefenthaler zeigte im Leichtgewichts-Einer mit Rang zwei eine starke Leistung. „Ich hoffe, dass sie sich im nächsten Selektionsprozess für den Leichtgewichts-Doppelzweier für die Olympischen Spiele 2024 stellen wird“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Sens. Im Juniorinnen-Bereich zeigten Katharina Nagler und Emma Rainer im Doppelzweier mit Platz zwei im Finale auf.

