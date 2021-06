World University Games in Chengdu/CHN für 2022 neu terminisiert

Die für heuer pandemiebedingt abgesagten World University Games wurden mittlerweile für 2022 neu angesetzt. Der neue Termin liegt mit 26. Juni bis 7. Juli 2022 früher im Jahr. Der detaillierte Zeitplan, d.h. ob die Ruderbewerbe in der ersten oder zweiten Wettkampfwoche stattfinden werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei entsprechender Zielsetzung und Planung könnte der Termin – auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitzonen – sowohl im Trainingsaufbau für Teilnehmer*innen an den U-23 Weltmeisterschaften in Varese, als auch den Elite Weltmeisterschaften in Racice abgebildet werden. Interessent*innen werden ersucht, möglichst frühzeitig ihre mögliche Teilnahme mit den verantwortlichen ÖRV-Trainern abzuklären, um Kollisionen oder Unvereinbarkeiten in Hinblick auf den Nominierungsprozess für die Nationalmannschaften ÖRV abzuklären!

Für Österreich (UniSport Austria) teilnahmeberechtigt sind Sportler*innen österreichischer Staatsbürgerschaft, die zwischen 1. Jänner 1996 und 31. Dezember 2004 geboren und an einer österreichischen oder ausländischen Universität inskribiert sind, oder ihr Studium im Studienjahr 2021/22 abgeschlossen haben. Durch die Verschiebung um ein Jahr wurde auch die Altersobergrenze um einen Jahrgang verschoben, sodass alle 2021 startberechtigten Athlet*innen auch 2022 teilnehmen können.

Interessensbekundungen, Meldungen und Fragen bitte wie immer an thomas@kornhoff.at

Vielen Dank und liebe Grüße

Thomas