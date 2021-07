U23-WM: Sieben ÖRV-Booten am Start

Der ÖRV ist bei der am Mittwoch beginnenden U23-Weltmeisterschaft in Racice (Tschechien) mit sieben Booten vertreten. Lara Tiefenthaler geht im Leichtgewichts-Einer an den Start, Johanna Kristof im Einer. Karin Brandner und Maya Elbaranes bilden den Zweier ohne, Luca Sauerbier und Bernd Gutschi den Leichtgewichts-Zweier. Konrad Hultsch und Lukas Hömstein rudern im Leichtgewichts-Doppelzweier. Adrian Reininger, Michal Karlovsky, Vitus Haider und David Suckert sitzen im Vierer ohne. Die Achter-Crew bilden Harald Steininger, Fabian Gillhofer, Lorenz Lindorfer, Xaver Haider, Gabriel Stekl, Mattijs Holler, Benedikt Neppl, Martin Animashaun und Steuermann Brian Lindner.

Tiefenthaler ruderte bereits vor zwei Jahren bei der U23-WM in Sarasota/Florida aufs Podest, wurde damals Dritte. „Sie ist in dieser Altersklasse schon eine bekannte Größe. Das Teilnehmerfeld ist diesmal deutlich stärker als 2019. Das A-Finale muss das Ziel sein“, erläutert ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. Auch Kristof war in Sarasota dabei, damals allerdings im Doppelzweier. Sens: „Sie ist physisch sehr stark, wir hoffen aufs A-Finale. Im Einer ist es aber immer schwierig Prognosen abzugeben.“

Den Damen-Zweier ohne mit Brandner und Elbaranes beschreibt der Nationaltrainer als „eines unserer Entwicklungsboote“. Ziel des ÖRV sei es, das Frauen-Rudern generell zu stärken. „Da gibt es eine schöne Entwicklung.“ Gespannt ist Sens auch auf den Leichtgewichts-Doppelzweier Hultsch/Hömstein: „Sie haben tolle Trainingsleistungen gezeigt!“ Den Leichtgewichts-Zweier Sauerbier/Gutsch betreffend sei man „verhalten optimistisch“. Für die Vierer ohne-Crew ginge es in Racice darum, Erfahrung zu sammeln.

Besonders freut es Sens, dass es gelungen ist, einen Männer-Achter an den Start zu bringen. „Es macht uns sehr, sehr stolz“, erklärt der Nationaltrainer, „dass wir dieses Projekt realisieren konnten. Das Starterfeld ist wirklich groß, ich denke, das größte, das es je bei einer U23-WM gegeben hat. Die Entwicklung des Teams ist sehr gut, wir hoffen daher, dass es Richtung A-Finale geht.“

U23-Weltmeisterschaft Racice/CZE, 07. bis 11. Juli

W1x: Johanna Kristof (VST/K)

LW1x: Lara Tiefenthaler (STA/W)

W2-: Karin Brandner (OTT/OÖ)/Maya Elbaranes (DOW/W)



LM2-: Luca Sauerbier (VIL/K)/Bernd Gutschi (VIL/K)



LM2x: Konrad Hultsch (WLI/OÖ)/Lukas Hömstein (PIR/W)



M4-: Adrian Reininger (IST/OÖ)/Michal Karlovsky (VIL/K)/Vitus Haider (WLI/OÖ)/David Suckert (OTT/OÖ)



M8+: Harald Steininger (ALE/NÖ)/Fabian Gillhofer (IST/OÖ)/Lorenz Lindorfer (OTT/OÖ)/Xaver Haider (WLI/OÖ)/Gabriel Stekl (IST/OÖ)/Mattijs Holler (LIA/W)/Benedikt Neppl (LIA/W)/Martin Animashaun (DOW/W)/Stm. Brian Lindner (IST/OÖ)

