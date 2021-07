Zwei ÖRV-Boote bei U23-WM direkt im Halbfinale

Am zweiten Wettkampftag der U23-Weltmeisterschaft in Racice (Tschechien) standen vier Vorläufe und zwei Zwischenläufe mit rot-weiß-roter Beteiligung auf dem Programm. Zwei ÖRV-Boote schafften den direkten Einzug ins Halbfinale.

Lara Tiefenthaler qualifizierte sich im Leichtgewichts-Einer als Vorlaufzweite hinter der Italienerin Silvia Crosio für das Semifinale A/B am Samstag. „Laras Leistung war in Ordnung, fürs angestrebte A-Finale wird allerdings eine Steigerung notwendig sein. Das Wichtigste ist jetzt einmal, dass sie weiter ist“, berichtet ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Ins Semifinale schaffte es auch der leichte Doppelzweier mit Konrad Hultsch und Lukas Hömstein. In ihrem Vorlauf waren nur die Franzosen Ferdinand Ludwig/Victor Marcelot schneller. Sens: „Die beiden haben heute aus ÖRV-Sicht das beste Rennen gezeigt. Beide haben international noch nicht viel Erfahrung. Mit der insgesamt drittbesten Vorlaufzeit sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden.“

Einer-Athletin Johanna Kristof wurde Vierte und erhält am Freitag im Zwischenlauf eine weitere Chance auf den Halbfinaleinzug. „Das war nicht das, was sie im Training schon gezeigt hat. Da muss doch einiges schiefgelaufen sein. Johanna hat aber sicherlich noch alle Möglichkeiten aufs Halbfinale“, so der Nationaltrainer.

Auch der Männer-Achter (Harald Steininger/Fabian Gillhofer/Lorenz Lindorfer/Xaver Haider/Gabriel Stekl/Mattijs Holler/Benedikt Neppl/Martin Animashaun/Stm. Brian Lindner) rudert nach Platz fünf zum WM-Auftakt am Freitag im Zwischenlauf. „Der Achter ist noch ein junges Projekt. Sie haben ihre Sache auch nicht schlecht gelöst“, erläutert Sens und gibt das Ziel für die bevorstehenden Rennen aus: „Wir wollen zu Nationen wie z.B. Polen aufschließen. Dazu wird ein aggressiverer Start als heute notwendig sein. Dass uns auf die absoluten Achter-Topnationen noch was fehlt, war klar.“

Der LG-Zweier ohne in der Besetzung Luca Sauerbier/Bernd Gutschi hat einen Top-6-Platz um 2, 58 Sekunden verpasst. Als Dritter des Zwischenlaufs stehen die ÖRV-Athleten im B-Finale am Samstag. „Die beiden“, resümierte der Nationaltrainer, „konnten nicht ganz an die Leistung von Bled anschließen, wo sie nach einem sehr beherzten Rennen am A-Finale nur knapp vorbeigeschrammt sind. Wir sind optimistisch für eine Steigerung im B-Finale.“

Maya Elbaranes/Karin Brandner (Zweier ohne) belegten in ihrem Zwischenlauf Rang vier. Auch sie bestreiten somit am Samstag das B-Finale. Sens: „Die beiden sind technisch schon sehr gut, aber körperlich müssen sie noch zulegen. Dass A-Finale, wussten wir, ist noch außer Reichweite, fürs B-Finale ist es das Ziel, ein oder zwei Boote hinter uns zu lassen. Generell arbeiten wir daran, das Frauen-Rudern zu stärken. Maya und Karin stehen da erst am Anfang einer Entwicklung.“

U23-Weltmeisterschaft Racice/CZE, 07. bis 11. Juli

Ergebnisse Vorläufe Tag 2

LW1x: 1. Silvia Crosio (ITA) 08:01.55 Min, 2. Lara Tiefenthaler (AUT) 08:13.54 Min – weiter im Semifinale A/B (Samstag)

LM2x: 1. Ferdinand Ludwig/Victor Marcelot (FRA) 06:28.55 Min., 2. Konrad Hultsch/Lukas Hömstein (AUT) 06:32.62 Min. – weiter im Semifinale A/B (Samstag)

W1x: 1. Aurelia-Maxima Janzen (SUI) 07:52.28 Min., 4. Johanna Kristof (AUT) 08:17.92 Min. – weiter im Zwischenlauf (Freitag)

M8+: 1. Großbritannien 05:39.40 Min., 5. Österreich (Harald Steininger/Fabian Gillhofer/Lorenz Lindorfer/Xaver Haider/Gabriel Stekl/Mattijs Holler/Benedikt Neppl/Martin Animashaun/Stm. Brian Lindner) 05:53.12 Min. – weiter im Zwischenlauf (Freitag)

Ergebnisse Zwischenläufe Tag 2

LM2-: 1. Collin Hay/Nathaniel Sass (USA) 06:59.67 Min., 3. Luca Sauerbier/Bernd Gutschi (AUT) 07:03.38 Min. – weiter im B-Finale (Samstag)

W2-: 1. Lena Sarassa/Hannah Reif (GER) 07:31.43 Min. 4. Maya Elbaranes/Karin Brandner (AUT) 08:01.21 Min. – weiter im B-Finale (Samstag)

Zwischenläufe Tag 3 (Freitag)

M4-, 09:40 Uhr: Österreich (Adrian Reininger /Michal Karlovsky/Vitus Haider/David Suckert)

W1x, 11:20 Uhr: Johanna Kristof (AUT)

M8+, 11:25 Uhr: Österreich (Harald Steininger/Fabian Gillhofer/Lorenz Lindorfer/Xaver Haider/Gabriel Stekl/Mattijs Holler/Benedikt Neppl/Martin Animashaun/Stm. Brian Lindner)