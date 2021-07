ÖRV Merchandisingprodukt im Angebot

Liebe Ruderkameraden, liebe Ruderkameradinnen,

der Österreichische Ruderverband hat sein erstes Merchandisingprodukt für euch im Angebot.

Ein dunkelblauer Baumwoll-Hoodie mit dem „Rowing Team Austria“-Abzeichen auf der linken Brustseite, ist in die Bekleidung neu aufgenommen worden.

Der Preis für den Hoodie ist EUR 39,00 (inkl. MWSt.)

Nachdem es derzeit nur eine limitierte Anzahl an Pullover gibt, bitten wir euch eure Bestellung an office@rudern.at zu schicken. First come, first serve ist die Devise.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Hoodies per Post (zzgl. Kosten) österreichweit versendet werden.

Bei Interesse schnell zugreifen!