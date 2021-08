Silber für Bugelnig beim Coupe de la Jeunesse 

An diesem Wochenende geht in Linz-Ottensheim die bereits 36. Auflage des Coupe de la Jeunesse (CdlJ) in Szene. 15 Nationen messen sich bei dieser renommierten Nachwuchs-Regatta für die Altersklasse U19. Österreich ist mit neun Booten am Start. Für das beste ÖRV-Ergebnis am ersten Wettkampftag sorgte Selina Bugelnig mit dem zweiten Rang im Einer.

Die Zweier-Crews Sophie Danninger/Greta Haider und Mathias Mair/Leon Lindorfer ruderten nur knapp an einer Medaille vorbei, belegten Platz vier. Der Doppelvierer männlich in der Besetzung Kristjan Korenjak/Stefan Gigacher/Noah Roidmayer/Paul Knoglinger wurde wie Sebastian Gruber im Einer Fünfter. Die beiden Doppelzweier, Katharina Nagler/Emma Rainer und Elias Hautsch/Maurizio Kusej, erreichten wie der Doppelvierer weiblich mit Valentina Blechinger/Linda Weitmann /Emma Damberger/Lisa Zehetmair Rang sechs.

„Die Bilanz des ersten Tages fällt sehr positiv aus. Besonders freuen wir uns natürlich über die Medaille von Selina Bugelnig. Es ist doch schon länger her, dass wir mit einem Boot beim CdlJ unter den Top-3 waren. Auch unsere weiteren sieben Boote haben es ins A-Finale geschafft, was nicht selbstverständlich war. In Summe lässt sich sagen, dass alle Athleten gute Rennen abgeliefert haben. Morgen gibt es die nächste Chance. Dann werden allerdings Sophie Danninger und Greta Haider nicht im Zweier, sondern mit Saskia und Chiara Dueler im Vierer am den Start gehen“, sagt ÖRV-Coach Christoph Engl.

Am Sonntag wird in allen Bootsklassen noch einmal gerudert. Am Vormittag stehen die Vorläufe auf dem Programm, am Nachmittag die Finali.

Livestream der Rennen: https://www.youtube.com/c/OERVLivestreamKanal

alle Ergebnisse: https://couperowing.org/results-startlist-information

ÖRV-Ergebnisse des 36. Coupe de la Jeunesse, 1. Tag

JW 1X: 1. Niederlande, 2. Österreich (Selina Bugelnig), 3. Tschechien

JM 1X: 1. Italien, 2. Dänemark, 3. Norwegen – 5. Österreich (Sebastian Gruber)

JW 2-: 1. Irland, 2. Italien, 3. Frankreich, 4. Österreich (Sophie Danninger/Greta Haider)

JM 2-: 1. Italien, 2. Niederlande, 3. Frankreich, 4. Österreich (Mathias Mair/Leon Lindorfer)

JW 2X: 1. Belgien, 2. Schweiz, 3. Frankreich – 6. Österreich (Katharina Nagler/Emma Rainer)

JM 2X: 1. Frankreich, 2. Schweiz, 3. Italien – 6. Österreich (Elias Hautsch/Maurizio Kusej)

JW 4X: 1. Frankreich, 2. Irland, 3. Niederlande – 6. Österreich (Valentina Blechinger/Linda Weitmann /Emma Damberger/Lisa Zehetmair)

JM 4X: 1. Italien, 2. Niederlande, 3. Polen – 5. Österreich (Kristjan Korenjak/Stefan Gigacher/Noah Roidmayer/Paul Knoglinger)

Info:

https://couperowing.org