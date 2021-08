Junioren-WM: ÖRV mit drei Booten am Start

Ab Mittwoch sind drei ÖRV-Boote bei den World Rowing Junior Championships in Plovdiv/Bulgarien im Einsatz. Aurelia Elliott geht im Einer an den Start, Emma Gutsjahr und Laura Swoboda bilden den Doppelzweier, Daniel Wagner und Teodor-Tan Nguyen-Tien den Zweier. 43 Nationen nehmen die U19-WM in Angriff, in 14 Bootsklassen werden Medaillen vergeben.

„Wir gehen mit einer kleinen Mannschaft an den Start, die Athleten sind teilweise auch noch sehr jung. Eine Junioren-WM oder der Coupe de la Jeunesse erst am vergangenen Wochenende in Ottensheim sind für uns wichtige Zwischenschritte. Es geht für unseren Ruder-Nachwuchs darum, Erfahrung zu sammeln, wir haben in dieser Altersklasse noch nicht den Anspruch, ein WM-A-Finale zu erreichen“, erklärt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Coronabedingt gab es in den vergangenen zwei Jahren nur wenig Wettkämpfe. „Daher ist es schwierig abzuschätzen“, erläutert ÖRV-Trainer Christoph Engl, „wo wir im internationalen Vergleich stehen.“ Das primäre Ziel sei es das Semifinale A/B zu erreichen. Die Vorbereitung ist planmäßig verlaufen. „Unsere Athletinnen und Athleten sind gesund und hochmotiviert. Sie werden um jeden Platz kämpfen“, verspricht Engl, der in den klimatischen Bedingungen in Plovdiv eine große Herausforderung sieht: „Es ist hier sehr heiß. Wir hoffen, dass es bis zu den Vorläufen am Mittwoch noch etwas abkühlt. Das Betreuerteam wird alles unternehmen, um die Mädchen und Burschen bestmöglich darauf einzustellen.“

Montagnachmittag können sich die ÖRV-TeilnehmerInnen erstmals mit der WM-Strecke vertraut machen, am Dienstag wird noch trainiert, ehe die Weltmeisterschaft am Mittwoch mit den Vorläufen startet.

ÖRV-Boote U19-Weltmeisterschaft in Plovdiv/BUL (11. – 15. August)

JW1x: Aurelia Elliott (RCW)

JM2-: Daniel Wagner (LIA)/Teodor-Tan Nguyen-Tien (LIA)

JW2x : Emma Gutsjahr (PÖC)/Laura Swoboda (OTT)

https://worldrowing.com/event/2021-world-rowing-junior-championships