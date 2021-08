Sieg für Banner WIKING Linz in der Deutschen Ruder-Bundesliga

Der Frauenachter Banner WIKING Linz machte am zweiten Renntag der Deutschen Ruder-Bundesliga die Sensation perfekt und gewann mit eindrucksvollen Rennen erstmals die Goldmedaille. Damit führt der Banner WIKING Linz-Achter auch die Tabelle der Ruder-Bundesliga an und fährt in drei Wochen als Träger des gelben Trikots zum Abschlussbewerb nach Münster.

Mit dem Sieg im Zeitfahren legten die Banner WIKING Linz-Damen den Grundstein für den Gewinn der Goldmedaille. „Nach dem Sieg im Zeitfahren waren wir noch nicht ganz sicher, ob von den Gegnerinnen nicht taktiert wurde. Als wir dann nach zwei weiteren Siegen in Zwischenlauf und Halbfinale im Finale standen, wussten wir, dass die Chance auf Gold besteht“, so Teamleiter Boris Hultsch.

Das Finale war dann an Dramatik nicht zu überbieten. Die Finalgegner vom Berliner HavelQueen-Achter, bekannt als starke Starterinnen, gingen auch auf den ersten Metern gleich in Führung. Dann setzten die Banner WIKING-Damen aber nach und schoben sich über den Rest der Strecke unwiderstehlich an den Berlinerinnen vorbei und sicherten sich die Goldmedaille.

„Das ist jetzt schon etwas ganz Besonderes“, zeigte sich Boris Hultsch begeistert, „umso mehr, als wir uns in der Vorbereitung ja auf die 2000m-Distanz konzentriert hatten und die Teilnahme bei der Ruder-Bundesliga aus der Not geboren wurde, weil wir den Start bei der Henley Royal Regatta Covid-bedingt absagen mussten. Danke an alle, die uns den Start hier ermöglicht haben. Die Organisatoren für die kurzfristig ermöglichte Aufnahme in den Bewerb, den RV Wiking, unseren Sponsor und natürlich: Danke und Gratulation an unsere Sportlerinnen – das war einfach großartig heute“.

Als Tabellenführer gilt es in drei Wochen nochmals einen perfekten Renntag hinzulegen.

Bildnachweis Copyright: Ruder-Bundesliga