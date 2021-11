ÖRV-Vorstand bestätigt

Am Ordentlichen Rudertag wurde am heutigen Samstag Präsident Horst Nussbaumer und der Vorstand in seiner Funktion für die nächsten vier Jahre bestätigt.

Präsident Horst Nussbaumer und der Vorstand des Österreichischen Ruderverbandes wurden am Ordentlichen Rudertag in Linz Ottensheim einstimmig wiedergewählt. Seit 2013 ist Horst Nussbaumer in der Funktion tätig und geht nun mit seinem Team in die dritte Amtsperiode bis 2025.

Der gesamte Rudertag zeigte sich mit der Führung sehr zufrieden und möchte an die tollen Erfolge der Vergangenheit anschließen. ÖRV-Präsident Horst Nussbaumer: „Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und, dass uns ein so großes Vertrauen der gesamten österreichischen Ruderfamilie entgegengebracht wird. Wir sind voller Tatendrang und haben große Ziele für die nächsten Jahre.“

Präsident, Vorstand und Rechnungsprüfer des Österreichischen Ruderverbandes für die Jahre 2021 bis 2025

Präsident Horst Nussbaumer (GMU)

Vizepräsident Sport Walter Kabas (FRI)

Vizepräsidentin Vereine/Jugend Birgit Steininger (ALE)

Vizepräsident Recht/Verträge Peter Riedel (NAU)

Schriftführerin Birgit Steininger (ALE)

Kassier Michael Unger (FRI)

Technischer Referent Wolfgang Pawlinetz (DOW)

Rechnungsprüfer Bernd Wakolbinger (WLI)

Berndt Querfeld (LIA)