Worldrowing Webinare

Der internationale Ruderverband „World Rowing“ veranstaltet nachstehende Webinare zu denen wir gerne zur Teilnahme einladen. Anmeldung über den Link

* 22 November 2022, 13h30 CET – Webinar 1, “Athlete Rights and Responsibilities with respect to Safeguarding: what you need to know” https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QhjwyrLyT1aZVtG1_dkYmg

* 29 November 2022, 13h30 CET – Webinar 2, ”Putting athletes’ rights and responsibilities into action – a toolkit for athletes” https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EORvHRgtTDGz6KD1quMOEA