ÖRV-Schiedsrichterin im internationalen Einsatz

Birgit Steininger, Vize-Präsidentin des ÖRV, ist an diesem Wochenende bei der Coastal Regatta, die nach einem Jahr Corona-Pause heuer in einem neuen Modus startet, als Schiedsrichterin im Einsatz. In diesem Jahr dürfen nur komplette Teams gemeldet werden – bestehend aus zwei Frauen und zwei Männer sowie einer Person die steuert. Rennen werden in folgenden Bootsklassen pro Mannschaft ausgetragen: CW1x, CM1x, CMix2x und CMix4x+. Die Streckenlänge beträgt jeweils vier Kilometer mit Wasserstart, die Ziellinie ist auf Höhe der Hafeneinfahrt von Monaco. Zu dieser Regatta waren maximal 20 Mannschaften zugelassen, gemeldet haben 18 Mannschaften aus ganz Europa, wobei Medaillengewinner der Olympischen Spiele 2012/2016 und 2020 ebenso am Start sind wie Welt- und Europameister. Für die Rennen, die jeweils Samstag und Sonntag stattfinden, gibt es in den einzelnen Kategorien Punkte und die werden pro Mannschaft addiert – insgesamt gibt es EUR 15.000,– Preisgeld – EUR 5.000,– für den Siegermannschaft bis EUR 1.000—für den 5. Platzierten.

Nach den World Rowing Coastal Championships in Oeiras, Portugal, ist das heuer bereits der zweiter Coastal-Einsatz der ÖRV-Vizepräsidentin.

Links: www.cpa2.mc