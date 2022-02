Live Stream – World Rowing Virtual Indoor Championships 2022

Diese Weltmeisterschaft des Rudersports wird dieses Jahr wieder komplett virtuell ausgetragen: Am Freitag 25.2. und Samstag 26.2. Februar können die Teilnehmer so an jedem Ort der Welt, zeitgleich und im gleichen virtuellen Rennen um die WM-Titel kämpfen. Die Finalisten kommen aus 66 Ländern und haben sich im Vorfeld für dieses Event qualifiziert.

Die World Rowing Virtual Indoor Championships ziehen in diesem Jahr ein breites Spektrum an Athleten mit unterschiedlichem sportlichen Hintergrund an – darunter CrossFitter, ehemalige NFL-Spieler, Diskuswerfer sowie die bestehende Rudergemeinde – zu Wasser oder Indoor. Der Weltmeister von 2021 in der Kategorie Open Men, Ward Lemmelijn (BEL), ist zurück, um seinen Titel zu verteidigen. Die Indoor-Ruder Weltmeisterin von 2019 und 2020, Olena Buryak (UKR) ist sowohl für die 500m Disziplin als auch die Open Women 2000m gemeldet. Sie wird gegen Kirsten Kline (USA), amtierende Weltmeisterin in der Open Women 2000m, und Zhang Peixin (CHN), Junioren-Weltmeisterin 2019, antreten. Bei den 500 Metern der Männer strebt der Sieger von 2020 und 2021, Phil Clapp (GBR), seinen dritten Sieg in Folge an. Zu seinen Konkurrenten gehört unter anderem der ehemalige NFL-Spieler Matt Stankiewitch (USA). Der Finne Joel Naukkarinen ist in gleich vier Disziplinen am Start: 500 m, 2000 m, Team und Mixed Team. Der älteste Teilnehmer ist Georges Basse, 96 Jahre alt, aus Frankreich, der regelmäßig an den World Rowing Indoor Championships teilnimmt. Bei der Veranstaltung werden auch Para-Rennen in den Kategorien PR1, PR2, PR3 und PR3-II über 500m und 2000m ausgetragen.

Alle Livestreams könnt ihr kostenlos und rechtefrei embedden.

Livestream-Zeitplan am Freitag 25. Februar

LIVE: 12:00 bis 15:45 Uhr (CET) – Link zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=zFfPzJkygVM

Livestream-Zeitplan am Samstag 26. Februar

LIVE: 11:00 bis 17:35 Uhr (CET) – Link zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=VpvZ847LOMs

Im Anschluss an dieses Event werden ein News Rough Cut und Online Highlights zur Verfügung stehen, die ihr über die Content-Plattform kostenlos und rechtefrei herunterladen könnt: https://www.4msports-server.com/index.php?id=1

Weitere Infos hier: https://worldrowing.com/events/indoor-events/world-indoor-championships/

Der Zeitplan