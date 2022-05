Countdown für Weltcup-Auftakt läuft

In drei Wochen startet die Ruder-Elite beim ersten Weltcup in Belgrad (27.-29. Mai) in die neue Saison. Für die Junioren steht bereits dieses Wochenende die internationale Junioren-Regatta in München und am 21./22. Mai die Junioren-EM am Programm. Die Saison-Vorbereitungen der ÖRV-Athleten waren professionell und intensiv.

Bei der Internationalen Kärntner Ruderregatta Ende April wurden nach einer langen und intensiven Vorbereitungsphase Besetzungen für die neue Saison getestet. Die Mannschaft für den Weltcup-Auftakt ist grundsätzlich festgelegt, jedoch haben die ÖRV-Athleten bei der Internationalen Hügelregatta in Essen (GER) am 14./15. Mai noch die Möglichkeit sich für den Weltcup zu empfehlen. „Die Mannschaft für den ersten Weltcup, angeführt von Magdalena Lobnig, steht. In Essen wird jedoch eine breite Mannschaft aus Österreich antreten und wenn wir dort gute Ergebnisse sehen, werden wir den Athleten sicher die Chance geben internationale Erfahrung zu sammeln. Es ist uns auch bewusst, dass es dabei auch mal ein blaues Auge in Sachen Ergebnisse geben kann, es ist aber wichtig für die Athleten international Erfahrung zu sammeln“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Weltcup in Belgrad als Standortbestimmung

Der erste Weltcup ist traditionell die erste Standortbestimmung für Athleten und Trainer. „In Belgrad werden wir die ersten Informationen bekommen, ob wir konkurrenzfähig sind. In dieser Saison werden wir jedoch die Puzzleteile an Informationen zusammensetzen müssen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Am Ende werden wir erst bei der Weltmeisterschaft sehen, wie wir stehen“, erklärt Sens. Auf eine gute Saison-Vorbereitung blickt Magdalena Lobnig, Bronzemedaillengewinnerin von Tokio, zurück. „Es läuft gut und ich fühle mich fit. Der Kleinboottest (Anm. Kleinbootregatta in Linz-Ottensheim) im Einer ist gut von der Hand gegangen und es war schön zu sehen, das ich vorne dabei bin. “Zum Weltcup-Auftakt erwartet Lobnig in der nach-olympischen Saison neue Konkurrentinnen. „Es wird spannend zu sehen, wer noch am Start ist, nach den Olympischen Spielen hören viele auf oder wechseln die Bootsklasse, spannend wird auch sein zu sehen, wer neu dazukommt und vorne mitmischt.“

Die Übergangssaison

Der Österreichische Ruderverband wird die olympische Saison für den Aufbau von neuen Mannschaften als Übergangssaison nutzen. „Ehrlich gesagt ist die Saison 2022 nicht das große Ziel, wir werden diese als Übergangssaison nützen, nächstes Jahr möchten wir dann unsere Mannschaften für die Olympischen Spiele qualifizieren und dabei müssen wir in dieser Saison auch so vielen Athleten wie möglich die Chancen geben sich zu beweisen“, sagt Sens, zwei Jahre nach Amtsantritt beim ÖRV. Mit der Arbeit im heimischen Rudersport zeigt sich Sens zufrieden: „Es gibt an allen Ecken und Enden ein Vorankommen und es wird in allen Bereichen gut gearbeitet, auch im Nachwuchs.“

Wichtigste Termine 2022 – Elite (Stand 6. Mai 2022)

27.-29. Mai – Weltcup I (Belgrad/Serbien)

17.-19. Juni – Weltcup II (Poznan/Polen)

8.-10. Juli – Weltcup III (Luzern/Schweiz)

11.-14. August – Europameisterschaften (München/Deutschland)

18.-25. September – Weltmeisterschaften (Racice/Tschechien)

