Junioren-EM: Top-Leistungen der ÖRV-Boote

Starke Leistungen lieferten die drei ÖRV-Boote auch am Finaltag der Junioren-EM am Lago di Varese in Italien. Emma Gutsjahr und Greta Haider (Doppelzweier) belegen Rang vier, der Vierer mit Julian Wienert, Elias Hautsch, Teodor-Tan Tschaikner, Daniel Wagner klassiert sich ebenfalls auf Rang vier und Bernd Pfurtscheller und Nikolaus Strauss (Zweier) beenden die Junioren-EM auf Platz fünf.



Julian Wienert, Elias Hautsch, Teodor-Tan Tschaikner und Daniel Wagner verpassen im Vierer die Medaillenränge nur knapp und landen auf dem vierten Platz. „Sie sind aktiv in das Rennen gestartet und lagen lange auch in den Medaillenrängen und auch wenn sie Medaille verpasst haben war es gesamt ein gutes Rennen“, zeigt sich U19-Nationaltrainerin Anna Götz mit der Leistung zufrieden.

Nur knapp an den Medaillen schrammten auch Emma Gutsjahr und Greta Haider (Doppelzweier) mit Rang vier vorbei. „Sie sind etwas verhaltener ins Rennen gestartet, ihre starke Phase ist der mittlere Tausender, hier ist sicher noch Potential die Startphase zu verbessern und dann kann es auch schnell in die Medaillenränge gehen“, sagt Götz.

Platz fünf haben Bernd Pfurtscheller und Nikolaus Strauss (Zweier) im Endklassement stehen. Die jungen ÖRV-Athleten sind ihrem Rennplan folgend dynamisch ins Rennen gestartet, mussten über die Renndistanz die ersten vier Crews jedoch ziehen lassen.

Insgesamt zeigten die ÖRV-Athleten bei ihrem ersten internationalen Auftreten der Saison eine starke Leistung. Anna Götz: „Ich bin mit den Leistungen aller drei Boote an diesem Wochenende sehr zufrieden, wir waren nah an den Medaillenrängen dran. Der Höhepunkt der Saison, die Junioren-WM, kommt jedoch erst und bis dahin haben wir noch Potential nach oben.“ Die Junioren-WM als Saisonhöhepunkt steht von 27. bis 31. Juli in Varese/Italien am Programm.

ÖRV-Boote Junioren-Europameisterschaft in Varese/ITA (21./22. Mai)

Finali A

JM2-: 1. Mihajlo Dedic/Nemanja Luledzija (SRB) 6:34,73 Min.; 5. Bernd Pfurtscheller/Nikolaus Strauss (AUT) 6:49,22 Min. – Endrang fünf

JW2x : 1. Sofia Dalidou/Styliani Natsioula (GRE) 7:05,47 Min.; 4. Emma Gutsjahr/Greta Haider (AUT) 7:17,53 Min. – Endrang vier

JM4-: 1. Rumänien (Cosmin Iulian Plesescu/Eduard Angel Moldovan/Nicolae Razvan Stoian/Marian Stefan Dunca) 6:07,94 Min. – weiter im A-Finale, Sonntag 13:48 Uhr 4. Österreich (Julian Wienert/Elias Hautsch/Teodor-Tan Tschaikner/Daniel Wagner) 6:15,59 Min. – Endrang vier

Link:

Offizielle Event-Site Junioren-EM hier

Offizielle Seite FISA worldrowing hier