ÖRV-Crews bereit für Weltcup-Auftakt

Von Freitag bis Sonntag trifft sich die internationale Ruder-Elite in Belgrad/Serbien, zum ersten Weltcup der nach-olympischen Saison. Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) schickt sechs Boote in fünf Bootsklassen ins Rennen.

Neben Olympia-Medaillengewinnerin Magdalena Lobnig (Einer) und die neu gebildeten Leichtgewichts-Doppelzweier Valentina Cavallar/ Lara Tiefenthaler und Julian Schöberl / Lukas Reim sowie Sebastian Kabas /Lukas Hömstein gehen die Riemenruderer Rudolph Querfeld und Gabriel Hohensasser im Zweier und Harald Steininger, Bruno Bachmair, Jakob Stadler und Lorenz Lindorfer im Vierer an den Start.

Die Ausgangslage für das erste internationale Kräftemessen schildert ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens wie folgt: „Der Weltcup ist das erste große, internationale Event seit den Olympischen Spielen in Tokio und bildet den Auftakt für den verkürzten Olympia-Zyklus 2024. Die erste Veranstaltung gibt uns die Möglichkeit bestimmte Boote auszutesten und zu schauen, wo wir liegen, wo unsere Stärken und Schwächen sind und woran wir noch arbeiten müssen.“

Auf eine gute Saisonvorbereitung blickt Einer-Ruderin Magdalena Lobnig zurück. „Magdalena ist gut über den Winter gekommen und hat sich national super präsentiert, sie arbeitet wunderbar mit ihrem Trainer Kurt Traer zusammen. Bei ihr geht es darum Infos zu sammeln, über den Trainingszustand, die Technik und die Gegnerinnen.“

Anders stellt sich die Situation bei den neu gebildeten ÖRV-Booten dar: „Bei den Leichtgewichts-Doppelzweiern mit Valentina Cavallar und Lara Tiefenthaler sowie Julian Schöberl und Lukas Reim geht es darum zu sehen, wo sie sich bei ihrer ersten internationalen Regatta einordnen“, sagt Sens. In der Bootsklasse des Leichtgewichts-Doppelzweier entsendet der ÖRV mit Sebastian Kabas und Lukas Hömstein ein zweites Boot. „In diesem Boot sitzen zwei tolle, individuelle, motivierte Athleten, die viel Potential haben und, die wir im Olympia-Zyklus sicher noch brauchen werden“, betont der ÖRV-Nationaltrainer.

Rudolph Querfeld und Gabriel Hohensasser bilden den neuen Zweier ohne, bei der Hügelregatta Mitte Mai in Essen konnten sie bereits ihren ersten gemeinsamen Sieg feiern. „Sie sind derzeit der schnellste, österreichische Zweier ohne, bei ihnen wollen wir vor allem sehen, wo sie im internationalen Vergleich stehen“, erklärt Sens. Für den Vierer mit Harald Steininger, Bruno Bachmair, Jakob Stadler und Lorenz Lindorfer geht es beim ersten Weltcup der Saison in erster Linie darum Erfahrung zu sammeln. Sens: „Sie haben sich bei der Hügelregatta in Essen gut präsentiert und sich den Start beim Weltcup verdient. Hier steht der Ausbildungscharakter im Vordergrund, wir müssen den Athleten die Möglichkeit geben Rennen zu fahren, ohne Wettbewerb wird man nicht besser.“Generell erwartete ÖRV-Nationaltrainer Sens harte Rennen. „Für den ersten Weltcup ist die Veranstaltung extrem gut besetzt.“

In dieser nach-olympischen Saison stehen drei Weltcups auf dem Programm: Nach Belgrad folgen die Weltcups in Poznan/POL (17. bis 19. Juni) und in Luzern/SUI (8. bis 10. Juli). Die Multisport-Europameisterschaft in München/GER (11. bis 14. August) und die Weltmeisterschaft in Racice/CZE (18. bis 25. September) bilden die weiteren Highlights der Saison.

Weltcup I Belgrad (SRB), 27.-29. Mai 2022

W1x (Einer)

Magdalena Lobnig (VST/Kärnten)

M2- (Zweier)

Rudolph Querfeld (LIA/Wien)/ Gabriel Hohensasser (VIL/Kärnten)

M4- (Vierer)

Harald Steininger (ALE/NÖ)

Bruno Bachmair (LIA/Wien)

Jakob Stadler (OTT/OÖ)

Lorenz Lindorfer (OTT/OÖ)

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Valentina Cavallar (FRI/Wien)/Lara Tiefentaler (STA/Wien)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Boot 1: Julian Schöberl (OTT/OÖ)/ Lukas Reim (MÖV/Salzburg)

Boot 2: Sebastian Kabas (FRI/Wien)/ Lukas Hömstein (PIR/Wien)

Wichtigste Termine 2022 (Stand 24. Mai 2022)

17.-19. Juni – Weltcup II (Poznan / Polen)

8.-10. Juli – Weltcup III (Luzern / Schweiz)

11.-14. August – Europameisterschaften (München / Deutschland)

18.-25. September – Weltmeisterschaften (Racice / Tschechien)

