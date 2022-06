ÖRV beim Weltcup II mit zwei Booten

Von Freitag bis Sonntag steht der zweite Weltcup der Saison am Programm, an den Start schickt der Österreichische Ruderverband (ÖRV) die Leichtgewichts-Doppelzweier mit Valentina Cavallar und Lara Tiefenthaler sowie Julian Schöberl und Lukas Reim.

Nach dem Saisonstart in Belgrad messen sich die neu gebildeten Leichtgewichts-Doppelzweier mit Valentina Cavallar und Lara Tiefenthaler sowie Julian Schöberl und Lukas Reim beim zweiten Weltcup in Posen mit der Weltklasse. Beim ersten Weltcup belegten die ÖRV-Crews den elften bzw. den siebenten Platz, beim zweiten Weltcup möchten sie nun auf die starken Ergebnisse aufbauen und ihre Leistungen bestätigen.

„Die Vorbereitungen für den Weltcup sind sehr gut gelaufen. Nach dem ersten Weltcup, der ein sehr guter Start in die Saison für uns war, haben wir kurz durchgeatmet und individuell trainiert, danach ging dann wieder das gemeinsame Training in Ottensheim und Wien weiter. Wir haben an technischen Details gearbeitet, speziell an unserer Startphase,“ sagt Lukas Reim, der in Belgrad sein erstes Rennen in der Klasse der Leichtgewichts-Ruderer und sein erstes Rennen im Doppelzweier absolviert hatte. Beim zweiten Weltcup kämpfen die ÖRV-Athleten gegen 18 weitere Crews um eine Top-Platzierung. „Das Meldeergebnis ist knackig. Es sind vier bis fünf sehr starke Boote am Start, die für uns mit unserem jetzigen Speed noch außer Reichweite sind, cool wäre ein A-Finale“,sagt der Ruderer von Möve Salzburg. Valentina Cavallar und Lara Tiefenthaler kämpfen gegen 16 weitere Crews in der Bootsklasse des Leichtgewichts-Doppelzweiers um eine Top-Platzierung.

Die individuellen Saisonverläufe der ÖRV-Crews legen für die verschiedenen ÖRV-Boote unterschiedliche Wege im Saisonverlauf fest. So war für Magdalena Lobnig, die aus gesundheitlichen Gründen den Weltcup in Belgrad nach dem Vorlauf beenden musste, der Start beim zweiten Weltcup nie in der Saisonplanung. Der nächsten Start der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio war von Beginn an mit der Henley Royal Regatta in London (28. Juni bis 3. Juli) und dem dritten Weltcup in Luzern geplant. Im Bereich der Riemenruderer ging man nach dem ersten Weltcup in eine weitere Testphase „Plan war hier beim ersten Weltcup zu sehen, wo wir stehen und danach die weiteren Schritte mit allen Athleten, auch jenen die in den USA studieren und jetzt wieder zurück in der Trainingsgruppe sind, zu gehen,“erläutert ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. Gleich wird für die ÖRV-Athleten allerdings die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in München sein, nach dem dritten Weltcup in Luzern (8. bis 10. Juli) beginnt am 13. Juli das gemeinsame Trainingslager in Breisach/GER.

In dieser nach-olympischen Saison stehen drei Weltcups auf dem Programm: Nach Belgrad folgt nun der Weltcup in Posen/POL (17. bis 19. Juni) und in Luzern/SUI (8. bis 10. Juli). Die Multisport-Europameisterschaft in München/GER (11. bis 14. August) und die Weltmeisterschaft in Racice/CZE (18. bis 25. September) bilden die weiteren Highlights der Saison.

Weltcup II Posen (POL), 17.-19. Juni 2022

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Valentina Cavallar (FRI/Wien)/Lara Tiefentaler (STA/Wien)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Julian Schöberl (OTT/OÖ)/ Lukas Reim (MÖV/Salzburg)

Offizielle Website der FISAwww.worldrowing.com

Offizielle Website Weltcup Posen http://www.wrc2022poznan.com/