Weltcup II: Tiefenthaler/Cavallar im Semifinale A/B

Lara Tiefenthaler und Valentina Cavallar (Leichtgewichts-Doppelzweier) ziehen beim zweiten Weltcup der Saison in Posen/POL mit Rang zwei im Vorlauf direkt ins Semifinale A/B ein. Lukas Reim und Julian Schöberl belegen im Vorlauf Platz drei und sind heute noch im Zwischenlauf im Einsatz.

Mit einem starken Lauf sind Lara Tiefenthaler und Valentina Cavallar in ihren erst zweiten gemeinsamen internationalen Bewerb gestartet. Die jungen ÖRV-Athleteninnen mussten sich in ihrem Heat des Leichtgewichts-Doppelzweiers nur den Konkurrentinnen aus der Schweiz geschlagen geben und sicherten sich so einen direkten Platz im Semifinale der Top-12. „Sie sind couragiert ins Rennen gegangen, dass sie so lange an der Schweiz, immerhin Siebente bei den Olympischen Spielen in Tokio, dranbleiben konnten ist erfreulich. Es hat Spaß gemacht es anzusehen und hat auch gut ausgeschaut, das haben sie sehr gut gemacht,“ sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Lukas Reim und Julian Schöberl verpassten mit Rang drei das direkte Weiterkommen nur knapp. Die ÖRV-Athleten, die ebenfalls erst ihre zweite gemeinsame internationale Regatta bestreiten, sind heute ab 15.20 Uhr im Zwischenlauf im Einsatz und können sich dort einen Platz im Semifinale sichern. „Sie sind gut ins Rennen gestartet und waren lange vorne dabei, haben heute aber nicht so den gemeinsamen Rhythmus gefunden“, analysiert Robert Sens.

Weltcup II Posen (POL), 17.-19. Juni 2022

Ergebnisse Vorläufe

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

1. Patricia Merz/Frederique Rol (SUI) 7:01,89 Min.; 2. Lara Tiefentaler /Valentina Cavallar (AUT) 7:06,47 Min. – weiter im Semifinale A/B (Samstag ab 11:50 Uhr)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

1. Lars Besnke/Ask Jarl Tjoem (NOR1) 6:23,15 Min.; 3. Lukas Reim/Julian Schöberl (AUT) 6:37,77 Min. – weiter im Zwischenlauf (heute ab 15.20 Uhr)

Links:

Offizielle Website der FISAwww.worldrowing.com

Offizielle Website Weltcup Posen http://www.wrc2022poznan.com/