Bronzemedaille für Banner Wiking Linz beim 2. Renntag der Deutschen Ruder-Bundesliga 2022 in Berlin

Berlin, 16.7. 2022 – Am 2. Renntag der Deutschen Ruder-Bundesliga bestätigte der Banner WIKING Linz-Achter seine tolle Form. Wie schon beim Auftakt vor vier Wochen konnte sich der Linzer Frauen-Achter bestens in Szene setzen und gewann einmal mehr die Bronzemedaille.

Schon in den Zeitläufen machten die Damen vom Banner WIKING Linz-Achter klar, dass sie auch am zweiten Renntag ein Wörtchen um die Stockerlplätze mitreden möchten. Mit der vierbesten Laufzeit gingen Sie ins Achtel- und Viertelfinale. In beiden Rennen ließen sie ihre Gegnerinnen hinter sich – damit war ein Top4-Platz gesichert. Im Halbfinale warteten die späteren Sieger aus Mainz, denen sich die Wikingerinnen geschlagen geben mussten. Und dann ging es im kleinen Finale um den 3. Platz, der in einem tollen Fight gegen die „Lieblings“gegnerinnen aus Krefeld herausgerudert wurde. Gratulation.

Trainer Boris Hultsch:“ Das war wieder eine perfekte Leistung. Zwei Wettkampftage, zweimal der dritte Platz, das ist wirklich großartig. Schon in drei Wochen geht es am Wasserstraßenkreuz in Minden weiter. Jetzt heißt es dran bleiben, um auch in der Gesamt-Ligawertung den Stockerlplatz zu halten!“

Bildnachweis (Copyright: Maren Derlien/Ruder-Bundesliga):

Bild: Banner WIKING Linz Berlin 2022

Rückfragen: Peter Bruckmüller 0664/2407227

Siehe auch: https://www.rudern.de/news/2-rbl-renntag-in-berlin-2022