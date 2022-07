U23- und Junioren-WM mit acht ÖRV-Booten

In dieser Woche gehen in Varese in Italien die U23- und Junioren-Weltmeisterschaften über die Bühne. Fünf ÖRV-Boote sind bei der heute, Montag, beginnenden U23-WM im Einsatz, die Junioren-WM startet am Mittwoch mit drei rot-weiß-roten Crews.

Den Auftakt aus österreichischer Sicht macht heute, Montag, Konrad Hultsch mit seinem Vorlauf ab 17.20 Uhr im Leichtgewichts-Einer der U23-WM. „Die Boote haben sich in Völkermarkt gut vorbereitet. Wir haben super trainiert, sind gut angekommen und sind bereit für die Rennen“, sagt ÖRV-Nachwuchstrainer Karl Ivanics. Am Dienstag steigen dann die weiteren ÖRV-Boote, zunächst der Vierer mit Vitus Haider, Fabian Gillhofer, Xaver Haider und Michal Karlovsky (ab 9:40 Uhr) in die U23-WM ein, ehe im Leichtgewichts-Zweier Leon Lindorfer und Mathias Mair (ab 10:55 Uhr) ihren Vorlauf absolvieren.

Die Zweier mit Lisa Zehetmair und Laura Swoboda sowie Adrian Reininger und David Suckert komplettieren die ÖRV-Mannschaft bei der U23-WM. „Die Zielsetzung ist eine Top-Ten-Platzierung und für das eine oder andere Boote sollte mehr drinnen sein, aber natürlich sollen die jungen Athleten und Athletinnen auch Erfahrung für die ganz große Bühne sammeln“, sagt Ivanics. Die Finalläufe der U23-WM finden am Samstag, den 30. Juli, statt.

U19-WM mit drei ÖRV-Crews

Am gleichen Ort, im italienischen Varese, wird ab Mittwoch die Junioren-Weltmeisterschaft ausgetragen. Für die jungen Ruderathleten, die sich nicht nur mit der internationalen Konkurrenz messen, sondern auch einen Blick in die nächst-höhere Altersklasse werfen können, ein besonderes Erlebnis. Der ÖRV entsendet drei Boote: Der Zweier mit Bernd Pfurtscheller und Nikolaus Strauss bestreitet ebenso wie die Viertplatzierten der Junioren-EM im Doppelzweier, Emma Gutsjahr und Greta Haider, den Vorlauf am Mittwoch. Der Vierer mit Julian Wienert, Elias Hautsch, Teodor-Tan Tschaikner und Daniel Wagner hat am Donnerstag sein erstes Rennen. Die Medaillenentscheidungen der Junioren-WM fallen am Sonntag, 31. Juli.

ÖRV-Teams, Varese (ITA)

U23-Weltmeisterschaft, 25.-30. Juli 2022

BW2- (Zweier ohne)

Lisa Zehetmaier (WEL/OÖ)/Laura Swoboda (OTT/OÖ)

BM2- (Zweier ohne)

Adrian Reininger (IST/OÖ)/ David Suckert (OTT/OÖ)

BM4- (Vierer ohne)

Vitus Haider (WLI/OÖ)/ Fabian Gillhofer (IST/OÖ)

Xaver Haider (WLI/OÖ)/ Micha Karlovsky (VLI/Kärnten)

BLM1x (Leichtgewichts-Einer)

Konrad Hultsch (WLI/OÖ)

BLM2- (Leichtgewichts-Zweier)

Leon Lindorfer (OTT/OÖ)/Mathias Mair (SEE/OÖ)

Junioren-Weltmeisterschaft, 27.-31. Juli 2022

JM2- (Zweier ohne)

Bernd Pfurtscheller (VIL/Kärnten)/Nikolaus Strauss (ALB/Kärnten)

JM4- (Vierer ohne)

Julian Wienert (LIA/Wien)/ Elias Hautsch (LIA/Wien)

Teodor-Tan Tschaikner (LIA/Wien)/ Daniel Wagner (LIA/Wien)

Ersatz: Noè Plotitza (LIA/Wien)

JM2x (Doppelzweier)

Emma Gutsjahr (PÖC/NÖ)/Greta Naider (WLI/OÖ)

