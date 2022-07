Junioren-WM: Starke Rennen in den B-Finali

Die Junioren-WM in Varese/Italien ging heute mit den B-Finali der ÖRV-Crews zu Ende. Zwei ÖRV-Boote schafften dabei den Sprung in die Top-10.

Emma Gutsjahr und Greta Haider (Doppelzweier) zeigten zum Abschluss noch einmal ein starkes Rennen, mussten sich nur den Konkurrentinnen aus Kanada und Rumänien geschlagen geben und landeten auf Platz drei, Rang neun im Endergebnis. „Das Team hat hier eine kleine Berg- und Talfahrt erlebt. Mit dem Halbfinale waren sie nicht zufrieden, im B-Finale haben sie ihr schnellstes Rennen gezeigt und können zufrieden nach Hause fahren“, sagt Anna Götz, ÖRV-Junioren-Nationaltrainerin.

Ein enges Rennen um die Plätze zwei bis vier – Platz eins war an Griechenland klar vergeben – war das B-Finale des Zweier ohne von Bernd Pfurtscheller und Nikolaus Strauss. Die ÖRV-Athleten mussten sich zum Schluss im Kampf um Platz drei nur um vier Hundertstelsekunden der Crew aus den Niederlanden geschlagen geben und landeten somit auf Rang zehn im Gesamtklassement. „Es war ihr bestes Rennen der Regatta, am Ende wurde es knapp der vierte Platz, an einem anderen Tag hätte es auch Platz zwei, also Rang acht in der WM sein können. Es war auf jeden Fall eine starke Leistung und ihr Ziel, eine Top-10-Platzierung, haben sie erreicht“, sagt Götz.

Der Vierer mit Julian Wienert, Elias Hautsch, Teodor-Tan Tschaikner und Daniel Wagner kam in seinem B-Finale hinter der Crew aus den USA auf den fünften Platz über die Ziellinie. Götz: „Es war ein enges Rennen mit sehr schnellen Zeiten. Es war auf jeden Fall ein Rennen, nach dem sie sehr zufrieden abreisen können.“

Das Resümee von Anna Götz zur Junioren-Weltmeisterschaft: „Die Ergebnisse der Junioren-EM wurden bestätigt. Zu den Goldmedaillen haben 10 bis 15 Sekunden gefehlt, das ist im Rahmen. Die Atmosphäre hier bei dieser Regatta, gemeinsam mit der U23-WM, war überragend und beeindruckend, vor allem für etwa die Hälfte der Mannschaft, die erstmals bei der Junioren-WM dabei war. Und für manche geht es direkt weiter in die U23-Altersklasse, für sie war es sicher auch gut zu sehen, wie dort teilweise die Post abgeht.“

Junioren-Weltmeisterschaft Varese (ITA), 27.-31. Juli 2022

Ergebnisse

Finali B

JM4- (Vierer ohne)

1. Ungarn (Aron Kalmar/Agoston Palmai/Simon Kunstar/Adam Csizmadia) 6:06,44 Min..; 5. Österreich (Julian Wienert / Elias Hautsch/ Teodor-Tan Tschaikner / Daniel Wagner) 6:10,68 Min. – Endrang 11

JM2- (Zweier)

1. Vasileios Kostoulas/Dimitrios Koutras (GRE) 6:42,41 Min.; 4. Bernd Pfurtscheller/Nikolaus Strauss (AUT) 6:44,95 Min. – Endrang 10

JW2x (Doppelzweier)

1. Cait Whittard/Anna Pamenter (CAN) 7:06,40 Min.; 3. Emma Gutsjahr/Greta Haider (AUT) 7:12,64 Min. – Endrang 9

Links:

