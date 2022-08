Zweimal Bronze am ersten Tag des CdlJ

An diesem Wochenende geht in Castrelo de Mino in Spanien die bereits 37. Auflage des Coupe de la Jeunesse (CdlJ) in Szene. 16 Nationen messen sich bei dieser renommierten Nachwuchs-Regatta für die Altersklasse U19. Österreich ist mit sieben Booten am Start. Für die besten ÖRV-Ergebnisse am ersten Wettkampftag sorgten Selina Bugelnig (Einer) und der Vierer ohne (Alexandra Handl, Paula-Maria Bauer, Lilly Maria Hobelsberger, Nina Müllner) mit ihren Bronzemedaillen.

Der Doppelvierer mit Katharina Nagler, Emma Rainer, Linda Weitmann und Theresa Berger konnte ebenso wie der der Zweier der Burschen mit Cillian Zwanziger und Nicolas Zwanziger das B-Finale für sich entscheiden und den siebenten Platz erringen.

Einer-Ruderer Leo Reischl verpasste den Sieg im B-Finale nur knapp und beendet den ersten Wettkampftag auf Rang acht. Der Vierer der Burschen in der Besetzung Max Kofler, Timon Schulte-Umberg, Adam Cech und Peter Horauer belegte im Endklassement Rang sechs. Der Doppelvierer mit Stefan Gigacher, Lorenz Reitzinger, Noè Plotitza und Uli Oswald verpasste mit Rang elf die Top-10 nur knapp.

„Die Bilanz des ersten Tages fällt gemischt aus. Die Highlights waren sicher die zwei Bronzemedaillen. Die Teams, die im B-Finale, gestartet sind haben dort einen guten Job gemacht. Die beiden Doppelvierer können morgen sicher noch eine Schnitte drauflegen“,sagt Anna Götz, ÖRV-Junioren-Nationaltrainerin.

Am Sonntag wird in allen Bootsklassen noch einmal gerudert.

alle Ergebnisse hier

ÖRV-Team Coupe de la Jeunesse

5.-7. August, Castrelo de Mino (ESP)

JW1x (Einer) / Finale A: 1. Ella Fullman (GBR) 8:32,84 Min.; 2. Giorgia Arata (ITA) 8:36,56 Min.; 3. Selina Bugelnig 8:43,19 Min., – Bronzemedaille

JW4- (Vierer)/ Finale A: 1. Spanien 7:30,27 Min., 2. Italien /.31,97 Min, 3. Österreich (Alexandra Handl, Paula-Maria Bauer, Lilly Maria Hobelsberger, Nina Müllner) 7:32,38 Min.; – Bronzemedaille

JW4x (Doppelvierer) / Finale B: 1. Österreich (Katharina Nagler/Emma Rainer/Linda Weitmann /Theresa Berger) 7:29,47 Min.; 2. Norwegen 7.35,39 Min.; 3. Schweden7:40,91 Min.- Rang sieben

JM1x (Einer) / Finale B: 1. Jan Koska (CZE) 7:47,96 Min.; 2. Leo Reischl (AUT) 7:58,21 Min. – Rang acht

JM2- (Zweier) / Finale B : 1. Cillian Zwanziger/Nicolas Zwanziger (AUT) 7:32,30 Min.; 2. Pawel Tykwinski/Dominik Marciniak (POL) 7:33,85 Min. – Rang sieben

JM4- (Vierer) / Finale A : 1. Großbritannien 6:33,02 Min.; 2. Tschechien 6:35,79 Min.; 6. Österreich (Max Kofler/ Timon Schulte-Umberg/ Adam Cech/ Peter Horauer) 6:51,76 Min. – Rang sechs

JM4x (Doppelvierer) / Finale B: 1. Spanien 6:27,49 Min.; 2. Schweiz 6:29,62 Min. – 5. Österreich (Stefan Gigacher/ Lorenz Reitzinger/ Noè Plotitza/ Uli Oswald) 6:37,77 Min.- Rang elf

Links:

https://couperowing.org