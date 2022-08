CdlJ: Bronze für JW4

Castrelo de Mino in Spanien war an diesem Wochenende Schauplatz der 37. Auflage des Coupe de la Jeunesse (CdlJ). Am zweiten Wettkampftag konnte der Vierer ohne mit Alexandra Handl, Paula-Maria Bauer, Lilly Maria Hobelsberger, Nina Müllner – wie bereits am Vortag – die Bronzemedaille gewinnen.

Selina Bugelnig (Einer) hat im B-Finale den Sieg knapp verpasst und nach Bronze am Samstag belegte die junge ÖRV-Athletin den achten Rang am Sonntag. Einer-Kollege Leo Reischl feierte in seinem B-Finale einen vollen Erfolg – Rang sieben.

Cillian Zwanziger und Nicolas Zwanziger (Zweier) schaffte am Sonntag die Qualifikation für das A-Finale, wo sie den sechsten Platz belegten. Der Vierer der Burschen mit Max Kofler, Timon Schulte-Umberg, Adam Cec und Peter Horauer schrammte mit Platz vier im A-Finale nur knapp an der Medaille vorbei. Der Doppelvierer mit Stefan Gigacher, Lorenz Reitzinger, Noè Plotitza und Uli Oswald klassierte sich am Sonntag auf Rang zwölf im Endklassement.

Der Doppelvierer mit Katharina Nagler, Emma Rainer, Linda Weitmann und Theresa Berger konnte sein B-Finale nicht beenden.

Anna Götz; ÖRV-Junioren-Nationaltrainerin: „Das Highlight war sicher, dass der Mädchen Vierer die Bronzemedaille vom Vortag wiederholen konnte. Es ist eine sehr junge Mannschaft und welche mentale Stärke sie gezeigt haben, war wirklich toll. Schade war, dass der Vierer der Burschen mit dem vierten Platz die Medaille knapp verpasst hat. Sie haben jedoch eine schöne Steigerung gegenüber dem Vortag gezeigt und das war ebenfalls eine Leistung, die herausragt. In der Gesamtbetrachtung konnten die meisten Boote ihr Ergebnis vom Vortag verbessern, schade war, das es bei Selina Bugelnig nicht mehr ganz gereicht hat. Zur Veranstaltung ist noch zu sagen, dass diese top organisiert war, die Bedingungen waren sehr heiß, aber auch da haben sie organisatorisch ihr Bestes gegeben.“

Alle Ergebnisse hier

ÖRV-Team Coupe de la Jeunesse

5.-7. August, Castrelo de Mino (ESP)

JW1x (Einer) / Finale B: 1. Elisa Perez Solano (ESP) 8:37,52 Min.; 2. Selina Bugelnig 8:42,41 Min., – Rang acht

JW4- (Vierer)/ Finale A: 1. Spanien 7:16,53 Min., 2. Schweiz 7:18,27 Min, 3. Österreich (Alexandra Handl, Paula-Maria Bauer, Lilly Maria Hobelsberger, Nina Müllner) 7:19,64 Min.; – Bronzemedaille

JW4x (Doppelvierer) / Finale B: 1. Schweiz 7:23,05 Min.; Österreich (Katharina Nagler/Emma Rainer/Linda Weitmann /Theresa Berger) – DNF

JM1x (Einer) / Finale B: 1. Leo Reischl (AUT) 7:44,94 Min.; 2. Florian Groenewegen (NED) 7:53,16 Min. – Rang sieben

JM2- (Zweier) / Finale A : 1. Alec Wild/Theo Doyle (GBR) 7:16,93 Min.; 6. Cillian Zwanziger/Nicolas Zwanziger (AUT) 7:31,63 Min.; – Rang sechs

JM4- (Vierer) / Finale A : 1. Großbritannien 6:32,12 Min.; 2. Italien 6:37,14 Min.; 4. Österreich (Max Kofler/ Timon Schulte-Umberg/ Adam Cech/ Peter Horauer) 6:39,91 Min. – Rang vier

JM4x (Doppelvierer) / Finale B: 1. Schweiz 6:29,93 Min.; 2. Norwegen 6:31,69 Min. – 6. Österreich (Stefan Gigacher/ Lorenz Reitzinger/ Noè Plotitza/ Uli Oswald) 6:45,73 Min.- Rang zwölf

Links:

https://couperowing.org