Indoor-Meister 2023 gekürt

Nach zwei interaktiven Indoor-Meisterschaften, konnten am Sonntag bei den 34. Österreichischen Ruder-Indoor-Meisterschaften die Sieger wieder beim direkten Aufeinandertreffen Auf der Schmelz in Wien ermittelt werden.

Bei den Damen holte sich Magdalena Lobnig (VST Völkermarkt) in der offenen Gewichtsklasse ihren nächsten Titel. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin erledigte die 2.000 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 6:40,5 Minuten, was auch neuen österreichischen Rekord bedeutet. Silber ging an Katharina Lobnig (VST Völkermarkt, 6:59,3 Min.), Bronze an Laura Swoboda (WSV Ottensheim, 7:12,2 Min.). Im Leichtgewichts-Bewerb sicherte sich Lisa Hirtenlehner (RV Steyr, 7:29,5 Min.) vor Clara Berger (Ruder Union Melk, 7:36,40 Min.) und Anna Schäfer (WRC Donaubund, 7:41,6 Min.) den Titel.

Bei den schweren Männern ruderte Michal Karlovsky – Bronzemedaillengewinner vom Vorjahr – in 5:56,20 Min zu Gold. Der Ruderer vom RV Villach setzte sich vor Fabian Gillhofer (RV Ister Linz, 6:05,20 Min) und Xaver Haider (RV Wiking Linz, 6:07,9 Min.) durch. Im Leichtgewichts-Bewerb zeigte Julian Schöberl (WSV Ottensheim) auf und holte sich mit einer Zeit von 6:17,9 Minuten den Indoor-Titel. Silber ging an Konrad Hultsch (RV Wiking Linz, 6:25,7 Min. ), Bronze an Elias Hautsch (Erster WRC LIA, 6:32,4 Min.)

Im Para-Bewerb PR1 sicherte sich Christoph Stadlbauer in 10:09,8 Min. den Titel, im PR3-Bewerb ging Gold an Michael Supper (7:45,0 Min.). Bei den Damen (PR3) erledigte Natalija Stanojevic die 2.000 Meter-Distanz in 12.38 Min.

Juniorinnen und Junioren A und B

Bei den Juniorinnen A konnte sich Selina Bugelnig (2005) vom RV Villach über die Streckenlänge von 2.000 Meter in einer starken Zeit von 07:09,4 Min. wie auch schon im Vorjahr den Titel sichern. Die Silbermedaille ging an Greta Haider (7:12,7 Min), Bronze holte sich Alexandra Handl in 7:25,0 Min. Bei den Junioren A setzte sich Vorjahressieger Nikolaus Strauss vom RV Albatros in einer Zeit von 06:07,5 Min. gegen seine Konkurrenten durch. Silber sicherte sich Michal Zemla (6:10,0 Min.) vor Adam Cech (6:24,5 Min.).

Bei den Junioren und Juniorinnen B wurden die Titelgewinner über eine Renndistanz von 1.500 Metern ermittelt. Die schnellste bei den Juniorinnen B war Maria Hauser (RV Wiking Linz) in 5:26,0 Min. Silber und Bronze gingen an Isabella Baumann (5:34,6 Min.) und Esther Schöberl (5:39,7 Min.). Die Goldmedaille bei den Junioren-B gewann mit einer sehr starken Leistung in einer Zeit von 4:31,9 Minuten Paul Schinnerl (RV Wiking Linz) vor Marlon Kasterka (4.33,7 Min.). Auf Platz drei platzierte sich Nazarii Chaikovskyi (4:46,9 Min.).

