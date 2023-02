Hi Ergomanics!!

Die letzte Runde der Dirty Thirty Challenge fällt ja schon unter das Faschingsmotto. Es wäre cool, Fotos dieser „Faschingsrunde von Euch zu erhalten.

The last session of the Dirty Thirty Challenge falls under the carnival motto. It would be cool to receive photos of this carnival session from you.

Euer/Greetings Christian

Challenge Admin