Lakemania 28.5.2023

We are all in the same boat – das gilt natürlich für viele Themen, die mit Klimawandel zu tun haben; ganz besonders aber für unseren Neusiedler See!

Alles hat Rechte. Der Mensch hat Rechte. Tiere haben Rechte. Pflanzen haben ein Recht zu wachsen. Flüsse ein Recht zu fließen.

Und Österreichs größter See hat auch Rechte. Ein Recht auf Wasser und damit ein Recht auf Existenz!



Zeigen wir gemeinsam, wie wichtig uns der Neusiedler See als Teil unserer Kultur, unserer Identität und unseres Alltagslebens ist!



Jeder Ruderschlag, jeder Paddelzug ist dabei eine Liebeserklärung an Österreichs größten See

und ein gemeinsames Aufmerksam machen auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels in der UNESCO Welterberegion Fertö Neusiedler See.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat mit einem sehr persönlichen Video zur Teilnahme an der Lakemania 1 aufgerufen, wir denken der Aufruf zum Mitmachen gilt auch für die zweite Auflage!

Dieses Anliegen werden wir am 28. Mai 2023, gemeinsam mit allen, die ein Boot mit Muskelkraft durch Wind und Wellen bewegen können, international teilen.

RUDERN UND PADDELN FÜR DEN NEUSIEDLER SEE/FERTÖ

PFINGSTSONNTAG, 28. MAI 2023, Start: 09:00 UHR SEEBAD RUST AM NEUSIEDLER SEE

Wir bedanken uns jetzt schon für dein Mittun bei der Bekanntmachung und Umsetzung!

Live Love Move

Michael + Tobias + Josef

Alle Infos & Anmeldung demnächst unter www.burgenlandextrem.com



Teilnahme ist kostenlos aber limitiert! Für eine gute und sichere Planung ist eine Vorab-Registrierung unbedingt notwendig und daher ausnahmslos verpflichtend!