Junioren-EM geht mit fünf ÖRV-Booten in Szene

Am kommenden Wochenende stehen in Brive-la Gaillarde/Frankreich die „2023 European Rowing Under 19 Championships“ am Programm. Der ÖRV ist bei der Junioren-Europameisterschaft mit fünf Booten vertreten. Den Zweier weiblich bilden Emma Eckschlager und Katharina Nagler, im Einer tritt Greta Haider an. Im Vierer gehen Alexandra Handl, Paula Maria Bauer, Selina Bugelnig und Lilly Hobelsberger an den Start. Im Burschen-Zweier vertreten Adam Cech und Nikolaus Strauss den ÖRV, im Einer sammelt der junge Paul Schinnerl internationale Erfahrung.

„Die Grunderwartung liegt im Erreichen der A-Finali“, erläutert U19-Nationaltrainerin Anna Götz und ergänzt: „Bis auf den Junioren-Einer, der ist noch sehr jung besetzt. Hier ist die Hauptzielsetzung Erfahrung zu sammeln. Er hat bisher gut performt und sich gut weiterentwickelt, ihm möchten wir die Möglichkeit geben sich international zu messen, ohne Erwartungen vorne mitzumischen.“

Bei den weiteren ÖRV-Crews liegt die Zielsetzung eine Platzierung in den Top-6 zu erreichen. „Greta Haider hat vor zwei Wochen in München sehr gut performt. Sie zählt sicher zu den stärksten Einer-Fahrerinnen, hier ist die Zielsetzung das A-Finale“, so Götz. Der Mädchen Zweier mit Emma Eckschlager und Katharina Nagler konnte bisher wenig international Erfahrung sammeln, entwickelt sich jedoch gut. „Ziel ist hier Erfahrung zu sammeln“, sagt Götz.

Erste Zielsetzung beim Mädchen Vierer, Alexandra Handl, Paula Maria Bauer, Selina Bugelnig, Lilly Hobelsberger, ist das Erreichen des A-Finale. Ebenso wie beim Burschen Zweier, Adam Cech, Nikolaus Strauss. „Dies ist eine frische Zusammensetzung, sie sind erst eine Regatta gemeinsam gefahren und sie haben starke Konkurrenz, dennoch ist das Ziel eine Top-6-Platzierung,“ sagt Anna Götz. In Brive-la Gaillarde werden in 14 Bootsklassen Medaillen vergeben, 26 Nationen sind am Start.

ÖRV-Teams, Brive-la Gaillarde (FRA)

Junioren-Europameisterschaft, 20./21. Mai 2023

JM1x (Einer)

Paul Schinnerl (WLI/OÖ)

JM2- (Zweier ohne)

Adam Cech (PIR/W)/ Nikolaus Strauss (ALB/K)

JW1x (Einer)

Greta Haider (WLI/OÖ)

JW2- (Zweier ohne)

Emma Eckschlager (WLI/OÖ)/Katharina Nagler (WLI/OÖ)

JW4- (Vierer)

Alexandra Handl (IST/OÖ)

Paula Maria Bauer (IST/OÖ)

Selina Bugelnig (VIL/K)

Lilly Hobelsberger (IST/OÖ)

Links:

Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com

Offizielle Website der Junioren-EM https://www.csnbrive.fr/fr/