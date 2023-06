Internationale Regatta in Bled

Am Freitag, den 9.6., kam das österreichische Team am wunderschönen Lake Bled in Slowenien an. Noch vor zwei Wochen maß sich hier bei den Europameisterschaften der europäische Spitzensport miteinander. Dieses Wochenende jedoch bekommen bei der alljährlichen Bled International Regatta insbesondere auch Nachwuchssportler:innen eine internationale Bühne.

Bereits am Freitag fanden die ersten Vorläufe statt. Bei den ersten Finali am Samstag gab es bereits einige Podestplätze für das rot-weiß-rote Team: bei den JWA1x konnte sich Greta Haider (WLI), die schon am Freitag ihren Vorlauf gewonnen hatte, von Anfang an an die Spitze ihres Feldes schieben und sich die Goldmedaille sichern. Ebenso erfolgreich fuhren Nikolaus Strauss (ALB) und sein Partner Adam Cech (PIR) im JM2- gleich über die ersten 500m durchsetzen und ihren Vorsprung bis ins Ziel halten. Beide Crews starten auch am Sonntag wieder im A-Finale.

Im Juniorinnen-Zweier siegten Emma Eckschlager und Katharina Nagler vom RV Wiking Linz. Auch den dritten Platz in diesem Rennen holte mit Flora Populorum (WLI) und Emma Ryba (SEE) ein österreichisches Boot.

Im Rennen des JWA4- verhielt es sich ähnlich, auch hier gingen Platz 2 und 3 jeweils an Paula Maria Bauer (IST), Lilly Maria Hobelsberger (IST), Alexandra Handl (IST) und Selina Bugelnig (VIL), sowie an ihre Kolleginen vom 1. WRC LIA, Paulina Glantschnig, Franziska Stögerer, Johanna Vychytil und Ines Wagner.

Schon am Freitag bestritt die Wienerin Esther Schöberl (DOW) ihren ersten Vorlauf im JWB1x, den sie als 2. beenden konnte. Am Samstag im A-Finale dann konnte sie sogar noch einen Gang zulegen und sich gegen die Siegerin des Vorlaufs mit 4,57sec Vorsprung durchsetzen, womit sie sich den ersten Platz sichern konnte. Sie startet am Sonntag erneut im B-Finale des JWA2x mit Emma Witz (DOW), sowie im A-Finale des JWB4x.

Ebenfalls im Bereich der B-Juniorinnen konnten gleich zwei österreichische Boote in einem Rennen gute Leistungen zeigen: Im JWB4x fuhren Franziska Schmidt (OTT), Carolina Kiesl (IST), Jennifer Theuretzbacher (IST) und Marlene Kühr (IST) auf Platz Zwei. Bei den männlichen B-Junioren belegten die RGM Ottensheim / RC Wels mit Noah Karlsböck, Kilian Kepplinger, Jonas Lemmerer und Balduin Reitzinger Rang 3 im Doppelvierer.

Auch bei den Senioren gab es einige Medaillen. Im M2x landeten gleich zwei Boote des WRC Donaubund am Podest. Jörg Auerbach und Paul Heindl konnten sich hier mit nur knapp über 2 Zehntelsekunden vor Thomas Lehner und Armin Auerbach die Silbermedaille sichern. Im leider mager besetzten Feld des M4x konnten sich die vier gegen ihre Konkurrenten aus Ungarn mit großem Vorsprung behaupten und holten Gold. Ebenfalls vom WRC Donaubund kam die erste Medaille der Seniorinnen – Mirta Buchinger und Laura Piontek-Bakic holten sich hier Platz 2. Am Sonntag dürfen sie sich noch einmal in einem größeren Feld beweisen. Wenig später gelang das auch Laura Swoboda (OTT) und Lisa Zehetmair (WEL) im W2-. Bei den Leichten startete Mathias Mair (SEE), der schon in Duisburg im Einer gute Leistungen zeigen konnte, gemeinsam mit Elias Hautsch (LIA) im LM2x, wo sie sich in einem recht zerstreuten Feld Platz 3 sichern konnten.

Auch am letzten Regattatag stehen wieder spannende Rennen für unseren Rudernachwuchs an. Neben den Athlet*innen, die bereits am Samstag gute Ergebnisse einfahren konnten und vielfach erneut in A-Finali starten, wird es auch für den Projekt-Achter spannender. Sie mussten sich im ersten Rennen im Männer-Achter gegen die viel ältere Deutsche Crew geschlagen geben, dürfen sich aber in ihrem zweiten Rennen noch gegen zwei weitere Boote aus Ungarn messen.

Wir wünschen allen Athlet*innen viel Erfolg bei den letzten Rennen des Wochenendes!

Zusammenfassung der Ergebnisse – Finali Samstag

JM1x

Max Krailler (DOW) – Rang 10

Noe Plotitza (LIA) – Rang 14

JW1x

Greta Haider (WLI) – Rang 1

Valentina Krug (VIL) – Rang 13

Theresa Berger (OTT) – Rang 14

Anja Bartl (LIA) – Rang 15

Larissa Freimuth (DLI) – Rang 16

Emma Rainer (VIL) – Rang 18

JM2-

Nikolaus Strauss (ALB) / Adam Cech (PIR) – Rang 1

JW2-

Emma Eckschlager (WLI) / Katharina Nagler (WLI) – Rang 1

Flora Populorum (WLI) /Emma Ryba (SEE) – Rang 3

Magdalena Zelloth (NAU) / Antonia Gigacher (VIL) – Rang 4

JM2x

Cillian Zwanziger (NAU) / Nicolas Zwanziger (NAU) – Rang 5

Jonas Campbell (IST) / Ruben Griesfelder (IST) – Rang 7

Joe Koch-Daubrawa (LIA) / Zoard Lipscey (LIA) – Rang 11

JW2x

Elizaveta Mazets (LIA) / Linda Weitmann (OTT) – Rang 4

LM1x

Lukas Hömstein (PIR) – Rang 7

Tobias Stütz (IST) – Rang 11

LW1x

Rita Grill (STA) – Rang 10

JM4-

Moritz Zenhäuser (DOW) / Paul Oberbauer (PIR) / Nazarii Chaikovkyi (DOW) / Andreas Bertagnoli (DOW) – Rang 4

Niklas Haiden (DOW) / Daniel Horak (DOW) / Alexander Rittenbacher (DOW) / Colin Bauer (DOW) – Rang 6

JW4-

Paula Maria Bauer (IST) / Lilly Maria Hobelsberger (IST) / Alexandra Handl

(IST) / Selina Bugelnig (VIL) – Rang 2

Paulina Glantschnig (LIA) / Franziska Stögerer (LIA) / Johanna Vychytil (LIA) / Ines Wagner (2007) (LIA) – Rang 3

JMB1x

Niklas Liegler (LIA) – Rang 14

JWB1x

Esther Schöberl (DOW) – Rang 1

Caro Schwendinger (DLI) – Rang 6

Nina Glatzl (LIA) – Rang 11

JMB2x

Ben Eckschlager (WLI) / Nikolas Roidmayer (MÖV) – Rang 4

JWB2x

Franziska Schmidt (OTT) / Carolina Kiesl (IST) – Rang 4

Sophie Milton (IST) / Melina Mikschl (IST) – Rang 8

M1x

Norbert Bulbinskis (MÖV) – Rang 12

W1x

Chiara Halama (ALE) – Rang 7

Tabea Minichmayr (MÖV) – Rang 8

Hannah Keplinger (OTT) – Rang 14

M2x

Jörg Auerbach (DBU) / Paul Heindl (DBU) – Rang 2

Thomas Lehner (DBU) / Armin Auerbach (DBU) – Rang 3

W2x

Mirta Buchinger (DBU) / Laura Piontek-Bakic (DBU) – Rang 2

M2-

Alexander Chernikov (LIA) / Adrian Reininger (IST) – Rang 6

W2-

Laura Swoboda (OTT) / Lisa Zehetmair (WEL) – Rang 2

Isabella Loh (LIA) / Sophie Damberger (WEL) – Rang 4

Teresa Pellegrini (WIL) – Anna Schäfer (DOW) – Rang 5

JMB4x

Noah Karlsböck (OTT) / Kilian Keplinger (OTT) / Jonas Lemmerer (WEL) / Balduin Reitzinger (WEL) – Rang 3

JWB4x

Franziska Schmidt (OTT) / Carolina Kiesl (IST) / Jennifer Theuretzbacher (IST) / Marlene Kühr (IST) – Rang 2

Lisa Florek / Franziska Gotsmy / Madeleine Riederer / Emma Witz – Rang 3

LM2x

Mathias Mair (SEE)/ Elias Hautsch (LIA) – Rang 3

M4x

Armin Auerbach (DBU) / Paul Heindl (DBU) / Jörg Auerbach (DBU) / Thomas Lehner (DBU) – Rang 1

M8+

Christoph Spath-Glantschnig (VIL)/ Bernd Pfurtscheller (VIL)/ Anton Pfurtscheller (VIL)/ Timon Schulte-Umberg (PIR)/ Marlon Kasterka (WIL)/ Leo Reischl (PIR)/ Moritz Schöppl (OTT)/ Max Kofler (LIA)/ cox Nina Glatzl (LIA) – Rang 2